Ушел из суда с улыбкой: что известно о ситуации вокруг дела Дурова к этому часу

Бизнесмену предъявили обвинения, после чего он покинул здание суда. Кто мог сдать миллиардера?

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был доставлен в суд Парижа накануне, 28 августа. Там он провел около восьми часов, после чего уехал на частном автомобиле. Бизнесмен при этом выглядел довольным. Что известно о ситуации вокруг дела Дурова — в материале 5-tv.ru.

С момента задержания бизнесмен находился на окраине столицы, во французском подразделении полиции, занимающимся расследованием киберпреступлений. Вчера его срок содержания под стражей истек. После допроса в полицейском участке бизнесмена направили к следственному судье.

Заседание проходило в суде Tribunal de grande instance de Paris — именно там обычно слушаются самые громкие дела. Позднее в полиции Франции заявили, что Дуров проведет ночь в камере в здании суда до 29 августа.

В результате миллиардера взяли под судебный надзор. Так, Дурову запрещено покидать территорию страны. Его обязали внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю.

Шесть обвинений Дурова

Прокуратура Парижа обнародовала обвинительное заключение в отношении Павла Дурова. Оно состоит из шести пунктов. С полным списком обвинений можно ознакомиться в материале 5-tv.ru.

Согласно документу, бизнесмену вменяется в том числе сговор с целью управления платформой для совершения незаконных сделок, организованное групповое распространение детской порнографии, незаконный оборон наркотиков, «обеление» преступлений или правонарушений в составе группы.

Адвокат Павла Дурова Давид-Оливье Камински в беседе с 5-tv.ru заявил, что мессенджер Telegram соблюдает европейские законы, в том числе в отношении модерации. Вместе с тем он подчеркнул абсурдность обвинений в причастности бизнесмена к преступлениям, совершенным пользователями онлайн-платформы.

Иски «тайной жены» Дурова

Местные СМИ сообщали, что расследование по делу Дурова в том числе велось и в связи с насилием в отношении одного из его детей. В частности, подруга создателя Telegram Ирина Болгар подала против бизнесмена иск в Швейцарии. Согласно документам, Дуров якобы применил насилие к своему младшему сыну 2017 года рождения. Причем сразу два инцидента произошли спустя пять лет, в их результате мальчик получил серьезные травмы, в том числе сотрясение мозга.

Всего Болгар подавала два иска к Дурову, первый — в 2023 году. Тогда женщина требовала единоличную опеку над тремя детьми, которые, как она утверждает, рождены от миллиардера. Суд в Женеве встал на ее сторону.

Дуров ушел из здания суда

Здание суда в Париже Павел Дуров покинул на частном автомобиле поздним вечером. Видео опубликовал 5-tv.ru. Бизнесмен провел в здании суда около восьми часов. Выходить Дуров не спешил, он предварительно надел на себя темные очки и сдвинул козырек бейсболки. При этом выглядел довольным: садясь в машину, на лице сверкнула улыбка. Отвечать на вопросы журналистов бизнесмен не стал.

Зачем Западу нужен Telegram

Спецслужбы стран Запада намерены сделать мессенджер Telegram похожим на продукты компании Meta* и взять его под свой контроль. Об этом заявил в беседе 5-tv.ru американский политолог Гарланд Никсон.

«План состоит в том, чтобы взять под контроль Telegram, эффективно вывести его из тени. Я думаю, что план Telegram состоит в том, чтобы сделать его в точности похожим на Meta*, только на самом деле в гораздо более «дьявольской“», — сказал он.

Никсон считает, что план у Запада такой: люди должны продолжать пользоваться Telegram, считая его безопасным, а власти тем временем имеют «лазейки и доступ к ним». Платформа стала бы инструментом империи США, позволяющий знать, что враги этой страны.

Вместе с тем экс-сотрудник Госдепартамента Майк Бенц в интервью американскому журналиста Такеру Карлсону заявил, что США использовали Telegram против неугодных режимов, мобилизуя протестные движения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru



Он подчеркнул, что комитет Палаты представителей по иностранным делам не привержен свободе слова. Дело в том, что там не могут ответить на вопрос о канале связи США с Францией. Тут речь идет о правоохранителях, правительстве и разведке.

Кто сдал Дурова

Такер Карлсон на странице в соцсети X заявил, что Павла Дурова задержали, вероятно, с согласия администрации президента США Джо Байдена. По его словам, вряд ли французский лидер Эммануэль Макрон мог сделать это без сторонней поддержки.

«Очень трудно для стороннего наблюдателя, не имеющего знаний, как я, поверить, что Макрон сделал это без поддержки или, по крайней мере, согласия администрации Байдена», — написал Карлсон.

Однако есть и другая версия. Предполагается, что Дурова сдала французской полиции его предполагаемая девушка Юлия Вавилова, которая, вероятно, находилась вместе с ним во время задержания в аэропорту. Она может быть агентом израильской разведки «Моссад». Как пишут СМИ, Вавилова поделилась с правоохранителями Франции геолокацией в соцсетях. Якобы она помогла узнать точную дату и время прилета правоохранителя.

Задержание Дурова

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в субботу, 24 августа. Сообщалось, что ордер на его арест был выдан за час до приземления частного джета бизнесмена во Франции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Позднее прокуратура Парижа выдвинула официальное обвинение предпринимателю. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в преступлениях, таких как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.

Сам Макрон заявлял, что Дуров задержан в рамках «продолжающегося судебного расследования». Французский лидер подчеркнул: это не политическое решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что французские правоохранители и западная пресса оказывает на Дурова давление.

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