Нарушение Женевских конвенций: Чехия ответит за атаку ее «вампиров» на Белгород

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 60 0

Политолог Семеновский: Чехия виновна в атаке на Белгород как поставщик Vampire

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Полторанин; 5-tv.ru

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Тема:
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Украинские боевики ударили по мирному российскому городу из подаренных чешскими «друзьями» систем залпового огня.

Россия должна привлечь политическое руководство Чехии к ответственности за атаку на Белгород, для которой украинские боевики использовали поставленную чешскими партнерами ракетную систему залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Он подчеркнул, что сама ракетная атака, в ходе которой погибли пять и пострадали 46 мирных граждан, — это, безусловно, нарушение норм международного гуманитарного права, влекущее за собой ответственность.

Речь идет о нарушении статьи 48 первого Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 1949 года, которая гласит о необходимости различать гражданские и военные объекты и о том, что стороны, находящиеся в конфликте, должны проводить различие между данными целями.

«В данном случае налицо нарушение теми, кто осуществлял этот обстрел, то есть непосредственно украинскими военнослужащими. Во-вторых, нарушение со стороны тех, кто является поставщиком средств вооружений. По сути, они приравниваются к стороне конфликта. В данном случае это Чешская Республика», — пояснил Семеновский.

По словам политолога, привлекать чешское политическое руководство к ответственности необходимо на нескольких уровнях, в первую очередь — на международно-правовом.

«Первое, что надо сделать, — обратиться в суд ООН, потому что нарушается международное законодательство, непосредственно Женевские конвенции по ведению войны. Второе — необходимо привлекать Украину и Чехию к ответственности в Совбезе ООН», — подчеркнул политолог.

Кроме того, по словам Семеновского, вопрос об ответственности Чехии должен быть поднят на трибунале, который будет создан по завершении украинского конфликта. На нем будут рассмотрены преступления не только непосредственно киевского режима, но и руководителей стран — участников НАТО, поставлявших украинским войскам вооружения.

«Что касается национального уровня, то российский Следственный комитет фиксирует все преступления, которые совершаются украинскими боевиками и иностранными наемниками. Заводятся уголовные дела по убийствам, покушениям на убийство, уничтожению имущества, терактам. Соответственно, либо заочно, либо, когда удается, очно, преступники подлежат наказанию», — отметил Семеновский.

Политолог признал, что высшее политическое руководство Чехии будет проблематично привлечь к ответственности по российским статьям, но отдельные чешские чиновники, безусловно, понесут наказание.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 30 августа нанесли удар по Белгороду из РСЗО Vampire чешского производства. В результате пять мирных жителей погибли, 46 пострадали, 37 были госпитализированы, среди них семеро детей. Одному ребенку потребовалась операция.

В связи с атакой украинских боевиков на Белгород Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее 5-tv.ru рассказал детали ракетной атаки ВСУ на Белгород со слов его жителей.

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