Тюрьма размером с Францию: что в действительности кроется за делом Дурова

С его арестом Telegram стали скачивать в разы чаще и активнее.

В США намечается битва полов — согласно последним опросам, большинство женщин — за Камаллу Харрис, большинство мужчин — за Дональда Трампа. Но женщин в Америке больше, так что кандидат от демократов математически немного впереди. Странно, что в опросе не отражены трансгендеры, бисексуалы и прочие субличности, но, видимо, они априори за Харрис.

Прямые дебаты двух кандидатов никак не могут согласовать — где проводить, со зрителями или без, должны быть включены микрофоны все время или только пока кто-то говорит. Харрис боится дебатов, сама или ее не пускают советники — неясно. Пока ей разрешили сходить на интервью на дружественный демократам CNN, но не одну, а с вице-президентом. По картинке — как будто папочка пришел в школу с дочкой несмышленой. Интервью вышло слабым. Харрис не выдвинула ни одной новой идеи. Мол, дорогой Байдена пойдем. На острые вопросы отвечала уклончиво. Или вообще не отвечала.

«Трамп заявил, что вы внезапно „почернели“ перед выборами. Выставляя напоказ свою расовую идентификацию».

«Это старая песня. Давайте следующий вопрос».

«Это все что скажете?»

«Да, это все».

Когда кандидаты идут ноздря в ноздрю, любая деталь может сыграть. Но если ей дадут сыграть. Потому так важен контроль за информацией. Газеты и телестудии в США давно поделились — тот же CNN за демократов, Fox — за республиканцев. А вот такой медиа-ресурс, как социальные сети и мессенджеры, еще не поделили. До последнего времени у демократов тут был перевес. Корпорация META* Марка Цукерберга, настолько либеральная, что у нас признана экстремистской, Twitter был за демократов. Потом Twitter купил Маск, переименовал и стал поддерживать Трампа. Неподцезурных площадок осталось не так много, и тут в фокусе внимания неожиданно оказался мессенджер Telegram.

Его основателя Павла Дурова задержали в Париже и поместили под подписку о невыезде. Обвинения очень серьезные — вплоть до распространения детского порно. Притом, что французская пресса уверяет, Дуров и так сотрудничает со спецслужбами. Но может, не с теми?

Ордер был выписан на него и на его брата Николая Дурова, причем аж в марте. Но не афишировали. Николай тихо живет в России, занимается большой наукой, и его не достать, а Павел мотается с красивыми спутницами по миру и вот «залетел» на денек в Париж. Возможно, это была «медовая ловушка» и девушка захотела поужинать у Эйфелевой башни неспроста, но мы сейчас не об этом.

Forbes оценивает состояние Павла Дурова в цифру с девятью нулями — более 15 миллиардов долларов, что дает ему 120-е место в рейтинге самых богатых людей мира, но главное богатство — неразличимые глазом нолики и единички, в которых зашифрована информация. Число пользователей Telegram приближается к миллиарду. Если исключить малолетних детей и стариков — получится каждый шестой житель планеты — ежедневно добавляет Павлу Дурову активов. Все чем обмениваются — слова, фотографии, видео — все зашифровано, но хранится на серверах, которые разбросаны по всему миру. Никто не знает их адресов, есть лишь маршруты до обрабатывающих центров.

Дуров уже попробовал эту систему монетизировать в собственную криптовалюту пять лет назад, но американские регуляторы ему в этом помешали. Он отступил, но не сдался и налаживает систему заново. На кону очень-очень большие деньги и тут его пытаются закрыть. Или только пощекотать нервы, чтобы стал по-сговорчивее? Разбирался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Тюрьма размером с Францию. Павел Дуров вроде бы и оказался на воле, заплатив пять миллионов евро в виде залога, а все равно остается в заложниках у Макрона. Адвокат Дурова называет этот новый французский подход одним словом — абсурд.

«Мы должны задуматься о том, что обвинять Telegram в пособничестве преступникам — это абсурд. Это такое весьма специфическое юридическое видение общества», — уверен адвокат владельца мессенджера Давид-Оливье Камински.

А между тем, список предъявленных Дурову обвинений тянет не на один год строгого режима — незаконные сделки, наркоторговля, распространение детской порнографии, отмывание денег, криптовалютные операции, хакерские атаки, мошенничество. На открытость процесса, видимо, заранее можно не рассчитывать.

На протяжении всей недели французам удавалось поддерживать таинственный образ Павла Дурова. Даже на решение суда его привезли в один из самых больших дворцов правосудия, со своими запутанными коридорами и тайными комнатами, куда доступ журналистам был закрыт.

Президент Макрон во время визита в Сербию вновь пытается всех убедить — никакой политики в задержании Дурова нет, он вообще ни при делах; у них во Франции — разделение властей.

«Я был абсолютно не в курсе прибытия господина Дурова во Францию. Это ложь, что я направлял какие-либо приглашения. Это полная неправда», — оправдывается Макрон.

А по данным американской WSJ, французские спецслужбы буквально охотились за Дуровым и его данными, о чем президент просто не мог не знать.

«Я думаю, что цель этого маневра — чтобы Telegram стал похож на WhatsApp** или Instagram**, которые якобы защищены, но на самом деле открыты для всех возможных расследований со стороны секретных служб», — уверен политолог Бертран Шоллер.

В интервью Такеру Карлсону Дуров подтверждал — американцы уже предпринимали попытки подобраться к его сервису.

«Пытались склонить его к использованию определенных инструментов, которые он затем встроил бы в код Telegram», — говорил тогда Дуров.

Слишком уж велик соблазн читать вообще все, о чем в Telegram шепчутся оппоненты. Ведь и в самой Франции — это одновременно альтернативное СМИ и место мобилизаации антиправительственных движений.

«Свобода слова и права на собрание — два фундаментальных права, которые поставлены под угрозу во время президентства Эммануэля Макрона», — подчеркивает президент партии «Справедливая Франция» Тьерри-Поль Валет.

А владелец популярного и тоже не сговорчивого с властями видеохостинга Rumble предпочел сразу же подальше держаться от Европы, которая становится похожа на цифровое гетто.

«Я только что благополучно улетел из Европы. Франция угрожала Rumble, а теперь они перешли красную черту, арестовав генерального директора Telegram Павла Дурова», — заявляет основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски.

Жертвой такого преследования, как сейчас выясняется, многократно становилась команда запрещенного в России Facebook**, в чем сенсационно на этой неделе признался лично Марк Цукерберг.

«ФБР само пришло к нам, к некоторым ребятам, это было похоже на требование быть в состоянии повышенной готовности, типа очень много российской пропаганды, в сети начнется свалка, будьте бдительны», — говорил он.

При том, что наличие в том же Facebook тайных групп педофилов мало кого заботило. Расследования об этом выходили еще в 2016 году на страницах BBC. А вот сообщества, наоборот, помогающие бороться с преступлениями против несовершеннолетних, — американская соцсеть почему-то удаляла. А это вновь наводит на мысли — в чем же конкретно сейчас претензия именно к Дурову.

«Да, в Telegram есть торговля оружием, но вы обнаружите ее почти везде. Да, наркотики продаются в Telegram, но вы найдете это и на Facebook. Да, в Telegram есть детская порнография, но вы также можете найти ее в Snapchat. В этом мы можем винить не только Telegram, но и большинство крупных платформ», — говорит специалист по социальным сетям, аналитик Фабрис Эпельбаум.

Удивительно, но чем дольше Павел Дуров остается под арестом, а теперь и судебным контролем французских властей, тем более популярным становится мессенджер Telegram. Число скачиваний приложений, судя по последней статистике, только возрастает. Настолько, что и самого Макрона уличили в том, что он и все его ближайшее окружение продолжает пользоваться именно этим мессенджером, вероятно, чтобы и самим хотя бы там скрываться от контроля вездесущих и так называемых «западных партнеров».

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.