«Все предсказуемо»: Песков высказался о предпочтительном кандидате в лидеры США

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Песков назвал предсказуемой дальнейшую линию демократов США в отношении РФ

«Все предсказуемо»: Песков высказался о предпочтительном кандидате в лидеры США

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Выборы президента США 2024

Заранее также известно и о продолжении давления на страны Евросоюза со стороны Вашингтона, подчеркнули в Кремле.

Дальнейшая линия демократов Соединенных Штатов в отношении России является предсказуемой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Все предсказуемо. Предсказуемо продолжение линии в отношении нас, предсказуемо продолжение давления на страны ЕС, дальнейшее политическое и экономическое порабощение этих стран», — сказал он.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что у Кремля нет предпочтительных кандидатов на пост президента США.

Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп набрал 73,2% голосов и победил Харрис на президентских «выборах» в соцсети X, которой владеем американский миллиардер Илон Маск. Бизнесмен устроил предварительное состязание кандидатов.

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