Несколько человек получили ранения после атаки ВСУ на Белгород в День знаний

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 42 0

Предварительно, прилет зафиксирован на улице 5 Августа.

Несколько человек получили ранения после атаки ВСУ на Белгород в День знаний

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Несколько человек получили ранения после атаки боевиков ВСУ на Белгород в День знаний. В соцсети сообщается о том, что несколько человек получили ранения. Об их состоянии пока нет информации. Кроме того, одна из ракет попала в припаркованный автомобиль, в результате чего он загорелся.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 30 августа нанесли удар по Белгороду из РСЗО Vampire чешского производства с применением запрещенные кассетных боеприпасов. Погибли пять человек, десятки получили ранения.

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