«Запевалы в провоцировании»: Песков о повышении вовлеченности США в конфликт на Украине
Песков: степень вовлеченности США в конфликт на Украине постоянно растет
Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen
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Представитель Кремля сделал заявление на полях ВЭФ.
Степень вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт на Украине постоянно растет, киевский режим не перестает использовать американское оружие для ударов по России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мы видим тенденцию, что степень вовлечения США в конфликт на Украине постоянно повышается. Пределов, возможно, нет. <…> Потому что и сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства», — сказал он.
Очевидно, что украинские боевики продолжат бить по России американским оружием, это все учитывает официальная Москва. Тем временем, добавил Песков, США играют в Европе дисфункциональную роль. Вашингтон приводит европейские страны в тревожное оцепенение, которое выражается в увеличении расходов государств на оборону.
«Именно Соединенные Штаты Америки являются, собственно, запевалой в процессе провоцирования напряженности», — подчеркнул Песков.
При этом нынешние власти Штатов не имеют предсказуемые паттерны в отношении конфликта на Украине. В связи с этим, считает Песков, в такой ситуации можно ожидать эскалации в любой момент.
Спецоперация на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал, что киевский режим признал атаку на Курскую область бесполезной для ВСУ в Донбассе.
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