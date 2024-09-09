«Уже полвека живем»: какую формулу счастья выявил Александр Масляков

Для Александра Маслякова брак с женой был самым счастливым моментом в жизни
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Для легендарного ведущего самым важным в его жизни была отнюдь не карьера.
За свою жизнь создатель и бессменный ведущий КВН Александр Масляков выявил формулу счастья, которая состоит из четырех пунктов. Об этом сообщает издание KP.RU.
Первое, что стало важным моментом для ведущего, это женитьба со Светланой Масляковой, с которой он жил в браке с 1971 года и до своей смерти. Они познакомились, когда Александр с 1964 года работал на телевиденье, а Светлана спустя два года пришла в КВН.
«Никогда не загадывали, сколько нам дано провести вместе, а вот уже полвека живем», — передает его слова издание.
Вторым пунктом из формулы счастья Маслякова — рождение сына Александра. Третьим был брак сына с избранницей по имени Ангелина. Масляков отзывался о ней, как о красивой и умной девушке. И верхушкой счастья для ведущего оказалось появление на свет внучки Таисии.
О смерти создателя и ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни 8 сентября сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».
Ранее 5-tv.ru сообщил, как относился президент России Владимир Путин к Александру Маслякову.
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