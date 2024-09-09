Близкие Александра Маслякова назвали дату его похорон

Похороны Александра Маслякова состоятся 11 сентября на Новодевичьем кладбище
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Траурная церемония пройдет на Новодевичьем кладбище.
Похороны заслуженного деятеля искусств России, ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова пройдут в среду, 11 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении телеведущего.
«Александра Маслякова похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве», — говорится в сообщении.
Цветы прощания: люди приходят к «Планете КВН» почтить память Маслякова
О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни 8 сентября сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова. Глава государства считает КВН уникальным явлением отечественного телевидения.
- 9 сент
- «Уже полвека живем»: какую формулу счастья выявил Александр Масляков
- 9 сент
- «Мы поверили!» — звезды Comedy Club поблагодарили Маслякова за свою профессию
- 9 сент
- «Президент всегда ценил его»: Песков об отношениях Путина и Маслякова
- 9 сент
- Цветы прощания: люди приходят к «Планете КВН» почтить память Маслякова
- 9 сент
- Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище
- 9 сент
- «Профессионал высокого качества»: Судец отметила особую роль покойного Маслякова
- 9 сент
- «Стал моим путеводным маяком»: Харатьян рассказал о вкладе Маслякова в его судьбу
- 9 сент
- «Огромная эпоха»: участник КВН Германов высказался о достижениях Маслякова
- 8 сент
- «Он был другом каждой семьи»: Татьяна Тарасова о смерти Александра Маслякова
- 8 сент
- «Все девушки СССР»: телеведущий Млечин рассказал о природном обаянии Маслякова
Читайте также
82%
0.57 99.91
0.19
Нашли ошибку?