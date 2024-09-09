Близкие Александра Маслякова назвали дату его похорон

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Евгения Романова
Евгения Романова 292 0

Похороны Александра Маслякова состоятся 11 сентября на Новодевичьем кладбище

Близкие Александра Маслякова назвали дату его похорон

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
Умер Александр Масляков

Траурная церемония пройдет на Новодевичьем кладбище.

Похороны заслуженного деятеля искусств России, ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова пройдут в среду, 11 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении телеведущего.

«Александра Маслякова похоронят 11 сентября на Новодевичьем кладбище в Москве», — говорится в сообщении.

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О смерти создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова на 83-м году жизни 8 сентября сообщили в официальном Telegram-канале Клуба. Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу КВН Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, он создал творческое объединение «АМиК».

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Александра Маслякова. Глава государства считает КВН уникальным явлением отечественного телевидения.

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