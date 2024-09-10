Появились кадры прилета беспилотника в районе деревни Прудки в Подмосковье

Один из украинских дронов, атаковавших 10 сентября Московскую область, упал рядом с деревней Прудки в Раменском районе. Видео момента прилета и взрыва беспилотника оказался в распоряжении 5-tv.ru.

В кадре видно, как дрон упал недалеко от жилых домов. Потом последовал мощный взрыв и сильная ударная волна. Это произошло примерно в пять часов утра.

Атака ВСУ на Раменское и другие районы Подмосковья

10 сентября на Московскую область была совершена атака БПЛА. Как сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, российские силы ПВО за ночь сбили 14 дронов ВСУ в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедово и Коломне.

В доме на Спортивном проезде в Раменском загорелись квартиры в районе 11-12 этажей. В результате атаки пострадали три человека, погибла женщина. Еще один сбитый дрон попал в дом по Высоковольтной улице.

На место происшествия в Раменском были незамедлительно направлены экстренные службы для устранения возгорания и эвакуации местных жителей.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на атаку ВСУ отреагировали жители дома в Раменском.