Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Исляма
У мальчика порок сердца, и его состояние ухудшается.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал 13-летний Ислям.
У мальчика — порок сердца. Его состояние ухудшается. Срочно нужна операция, которая стоит один миллион 200 тысяч рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать эту сумму и даже больше! За сутки вы перечислили два миллиона 656 тысяч 603 рубля. Большое вам спасибо!
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