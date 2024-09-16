Лондон обсудит с Римом, Парижем и Берлином удары западными ракетами вглубь РФ

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При этом страны будут использовать американские разведданные.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Спецоперация

В Европе продолжают театральную дискуссию о разрешении Украине бить западным дальнобойным оружием по территории России. Хотя Киев, без разведданных со спутников НАТО, совершать такие атаки технически не способен. И Запад дает разрешение фактически себе.

Информационное агентство Bloomberg прямо пишет, что речь идет об использовании ракет при помощи навигационных данных из США. По данным издания, британский премьер-министр планирует встречу с премьером Италии.

Стармер хочет заручиться поддержкой Мелони в вопросе использования британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. При этом Рим — неоднократно заявлял, что выступает против снятия формально существующих запретов.

Также сообщается, что чиновники из Лондона планируют в ближайшее время обсудить этот вопрос с коллегами из Парижа и Берлина. Напомню, ранее Стармер провел переговоры с Байденом в Вашингтоне,  но конкретики никакой не последовало.

Ранее 5-tv.ru писал, что США выразили готовность снабдить Украину всем необходимым.

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