Зима близко: к концу недели погода в Москве резко изменится
К концу недели погода в Москве понизится на десять градусов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
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Столица окажется под влиянием северо-западных потоков воздуха.
Летнее тепло уходит из европейской части России. К концу недели дневная температура понизится примерно на десять градусов. А ночью приблизится к нулю.
В Москве погодные изменения начнутся с четверга. Столица окажется под влиянием северо-западных потоков воздуха. В Санкт-Петербурге жара уже отступила. Днем в городе не выше +19. И дальше будет только холодать.
Тем временем на юге Красноярского края выпал снег. Он почти полностью покрыл землю. Кадрами зимних пейзажей делятся также жители Бурятии и Иркутской области, дороги заметает. Особенно неожиданным снегопад в сентябре оказался для автомобилистов. Многие не успели сменить резину на зимнюю.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как провести холода в хорошем настроении. Чтобы темнота совсем не затянула, необходимо фокусироваться на ценных воспоминаниях.
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