Собянин сообщил, что в столице выпустили почти 30 млн карт москвича

Карта москвича — один из важнейших социальных проектов столицы, который существует уже 23 года. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Карта давно стала универсальным инструментом для доступа к городским услугам и сервисам. <…> За все время выпущено больше 29,8 миллионов карт москвича», — заявил он.

Ежегодно выпускает 1,5 миллионов карт москвича. Причем сейчас насчитывается более пяти миллионов держателей, 70% из них имеют право на бесплатный проезд.

Получить карту москвича могут учащиеся, студенты, пенсионеры, а также люди с инвалидностью, члены многодетных семей и другие льготные категории граждан. Спектр ее возможностей широкий, ее держателям доступно:

льготный или бесплатный проезд на городском транспорте

скидки на товары и услуги

бесплатное посещение музеев по программе «Музеи — детям»

проход и питание в школах

единый читательский билет

запись к врачу

социальное такси

социальный сертификат

московское долголетие

С 2022 года оформить карту москвича возможно только в формате онлайн на портале mos.ru. А в 2024-м заработал новый сервис проверки действующей карты. С его помощью держатель может получить полную информацию о карте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва вошла в десятку самых привлекательных инновационных городов мира. Рейтинг подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.