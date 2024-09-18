В Тверской области организуют ПВР для эвакуированных жителей Торопца

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 348 0

В городе работают сотрудники прокуратуры, полиции, ФСБ, Следственного комитета, Росгвардии и МЧС.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; пресс-служба Тверской области; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание оперативного штаба на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов в городе Торопец. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Руденя напомнил, что в среду, 18 сентября, российские силы ПВО сбили вражеские беспилотники в небе над Тверской областью. В результате падения обломков произошло возгорание.

«Сейчас занимаемся эвакуацией жителей, поддержанием общественного порядка. Все службы работают на территории Торопца. Это сегодня общая работа», — уточнил губернатор.

Глава региона дал поручение эвакуировать жителей из районов, где сейчас происходит ликвидация пожара. Для местных жителей организуют пункты временного размещения.

В Торопце работают все экстренные службы — сотрудники региональных подразделений ФСБ, МВД, Прокуратуры, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, руководители областных ведомств, администрации Торопца. Уточняется, что власти проводят все необходимые мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили за ночь 54 беспилотника над пятью регионами России.

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