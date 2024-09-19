Армия РФ пресекла три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Противник стремился попасть в Россию в районах трех населенных пунктов.

Армия РФ пресекла три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область Спецоперация

Армия России сорвала три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую границу в районах трех населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, за сутки ВС РФ сорвали попытки контратак ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка. В результате ликвидировано до 20 украинских боевиков. ВСУ также потеряли три боевые бронированные машины и один автомобиль. Один боевик взят в плен.

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За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области свыше 300 боевиков, а за все время боевых действий на этом направлении — более 14 950. Также за последние 24 часа российские бойцы уничтожили 14 единиц бронетехники противника, один миномет, два артиллерийских орудия и столько же станций радиоэлектронной борьбы, три понтонных переправы и семь авто.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевик ВСУ сознался в расстреле трех пленных бойцов ВС РФ. Изначально их взводу приказали атаковать поезд в Курской области.

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