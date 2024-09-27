Школы Курска и Курчатова с 1 октября переведут на смешанный формат обучения

Образовательные учреждения девяти районов региона уже работают в дистанционном формате.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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С 1 октября школы Курска и Курчатова перейдут на очно-дистанционное обучение. Об этом губернатор региона Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, учреждения дополнительного образования также перейдут на смешанный формат работы. Такое решение правительство приняло на заседании Оперштаба.
«Для обеспечения безопасности детей и педагогов в сентябре была проведена большая работа: во всех учреждениях определены безопасные зоны или заглубленные укрытия, продолжаются оклейка окон бронированной пленкой и укрепление мешками с песком», — уточнил Смирнов.
Сегодня образовательные учреждения девяти населенных пунктов Курской области работают в дистанционном формате. Смирнов напомнил, что родители школьников могут написать заявление с просьбой перевести ребенка на дистанционный формат обучения.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области объявили эвакуацию жителей Рыльского и Хомутовского районов.
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