Школы Курска и Курчатова с 1 октября переведут на смешанный формат обучения

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Образовательные учреждения девяти районов региона уже работают в дистанционном формате.

Школы Курска и Курчатова с 1 октября переведут на смешанный формат обучения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

С 1 октября школы Курска и Курчатова перейдут на очно-дистанционное обучение. Об этом губернатор региона Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, учреждения дополнительного образования также перейдут на смешанный формат работы. Такое решение правительство приняло на заседании Оперштаба.

«Для обеспечения безопасности детей и педагогов в сентябре была проведена большая работа: во всех учреждениях определены безопасные зоны или заглубленные укрытия, продолжаются оклейка окон бронированной пленкой и укрепление мешками с песком», — уточнил Смирнов.

Сегодня образовательные учреждения девяти населенных пунктов Курской области работают в дистанционном формате. Смирнов напомнил, что родители школьников могут написать заявление с просьбой перевести ребенка на дистанционный формат обучения.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Курской области объявили эвакуацию жителей Рыльского и Хомутовского районов.

Тема:
Курская область
27 сент
Незаконно пересекшим границу РФ иностранным журналистам грозит до 5 лет тюрьмы
27 сент
За неделю ВС РФ пресекли 11 попыток ВСУ прорваться через границу России
27 сент
Артиллеристы поразили технику и пехоту ВСУ под Авдеевкой. Лучшее видео из зоны СВО
27 сент
В Глушковском районе Курской области уничтожена техника ВСУ
26 сент
Более 17,4 тысячи боевиков и 130 танков: ВС РФ вытесняют противника из Курской области
26 сент
Военная смекалка морпехов ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
Сутки просидел в подвале с телом сослуживца: как боевики ВСУ сдаются в плен под Курском
25 сент
В Курской области пресекли новые попытки ВСУ прорваться через границу
25 сент
Небо над Курской областью под защитой Су-35с. Лучшее видео из зоны СВО
25 сент
«Следующие месяцы будут решающими»: Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине
+17° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
92.41
0.02 103.19
-0.29
Светила в гармоничном аспекте: как лучше провести 27 сентября

Последние новости

16:02
Харламов сравнил себя с колобком: «Он тоже круглый»
15:54
«Втягивай обратно!» — космонавт Кононенко рассказал, как чихать в скафандре
15:43
«Заправское голливудское шоу»: в чем смысл визита Зеленского в США
15:32
Бородина показала, как наказывает своих дочерей: «Приходится принимать меры»
15:20
Не боятся ни собак, ни людей: как на Камчатке борются с нашествием медведей
15:14
«Разжигатели войны»: митинг против помощи Великобритании Украине проходит в Москве

Сейчас читают

Врачи объяснили запах тухлой рыбы от человека
Сколько россияне будут работать и отдыхать в ноябре 2024 года: календарь
Ягодное лекарство: этот напиток нужно пить после 40 лет для омоложения лица и тела
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака