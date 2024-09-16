В Курской области объявили эвакуацию жителей Рыльского и Хомутовского районов

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Власти региона объяснили решение необходимостью обеспечить безопасность граждан.

В Курской области объявили эвакуацию жителей Рыльского и Хомутовского районов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Власти Курской области приняли решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне у границы. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«На заседании регионального оперштаба на основании оперативной информации принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Это необходимо для обеспечения безопасности жителей», — написал он в своем Telegram-канале.

Смирнов уточнил, что координировать процесс эвакуации будут силовые структуры, сотрудники местных администраций и дружинники центра «Патриот».

Также глава региона призвал жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей.

Ранее в этот день сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Успеновка и Борки в Курской области в ходе отражения попытки вторжения Вооруженных сил Украины на территорию РФ.

Также российские войска нанесли поражение противнику в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского. Отражены пять контратак ВСУ в направлении Бяхово, Большой Обуховки, Викторовки, Любимовки и Малой Локни. В результате ВС РФ ликвидировали до 40 боевиков, а также уничтожили четыре боевые бронированные машины (ББМ).

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Проживающих в граничащих с Украиной районах эвакуируют из соображения безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия РФ продолжает вытеснять противника из Курской области.

Тема:
Курская область
16 сент
Глава «Росатома» указал на угрозы Киева атомной энергетике России и всему миру
16 сент
Армия России освободила два населенных пункта в Курской области
16 сент
Спецназ Росгвардии прочесывает леса в приграничных районах Курской области
15 сент
Более 300 боевиков и 3 танка ВСУ: армия РФ продолжает вытеснять противника из Курской области
15 сент
«Боевой армейский резерв страны»: Минобороны РФ начало формировать отряды «БАРС»
15 сент
Дома и стены помогают: как проходит освобождение Курской области от боевиков ВСУ
14 сент
В Москве приземлился самолет с освобожденными из плена российскими военными
14 сент
Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в лесном массиве Курской области
14 сент
«Облегчение на душе»: первые кадры с возращенными из плена бойцами ВС РФ
14 сент
Более 300 боевиков и 15 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
+24° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
90.93
-0.18 100.80
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:49
«Все обречено»: Лавров сравнил санкции США против СМИ РФ с произведениями Оруэлла
18:32
«Били хаотично»: корреспондент «Известий» показал последствия обстрела Белгорода
18:17
«Они переживали»: как Лерчек сообщила детям о разводе
18:02
«Политическая борьба обостряется»: Песков о повторном покушении на Трампа
17:50
В Курской области объявили эвакуацию жителей Рыльского и Хомутовского районов
17:41
«Тысячи жизней изменил навсегда»: какое наследие оставил после себя Масляков

Сейчас читают

Азербайджан к посредничеству готов: Алиев предположил, Зеленский промолчал
Зона сильной турбулентности: как пережить коридор затмений 18 сентября — 2 октября 2024
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Золотая пора: самые удачные дни для денежной стрижки в сентябре 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака