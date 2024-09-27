«Не утихают хлопки»: что сейчас происходит на горевшей АЗС в Махачкале
На АЗС в Махачкале не утихают хлопки
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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В результате взрыва огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.
На взорвавшейся автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале продолжаются хлопки, не исключена вероятность повторных взрывов. Об этом с места происшествия передает корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов.
«Только что произошел еще один небольшой хлопок, огонь сильно разгорелся. Работают пожарные и спасатели», — сообщил он.
Предположительно, эпицентр взрыва находился возле кассы, а у ближайшей к ней колонки в момент происшествия заправлялся автомобиль. Недалеко от сгоревшей АЗС расположены колонки газозаправочной станции, поэтому сотрудники МЧС предпринимают усилия по предотвращению повторных взрывов.
По данным МЧС, в результате взрыва на АЗС в Махачкале огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Предварительно, во время ЧП пострадали десять человек, пятеро из них погибли. В результате взрыва полностью разрушено здание самой АЗС, а техстанция и столовая объяты пламенем. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале.
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