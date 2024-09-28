В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибло 11 человек
Еще одно тело было извлечено из-под завалов этим утром.
Фото: Пресс-служба СУ СК по Республике Дагестан
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Количество погибших в результате взрыва на автозаправочной станции (АЗС) Махачкалы увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своемTelegram-канале.
«В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», — сообщают представители ведомства.
Взрыв на АЗС, расположенной на выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета, прогремел около 18 часов. По информации пресс-службы МЧС, в результате ЧП разгорелся пожар, пламя охватило площадь в 500 квадратных метров. Всего пострадало 22 человека, 11 погибли, включая двоих детей. Здание самой станции разрушено полностью, техстанция и столовая в огне. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик.
Также стало известно, что на территории Карабудахкентского района Дагестана после взрыва автозаправочной станции был введен режим ЧС. Сотрудники Роспотребнадзора тем временем проводят лабораторный мониторинг загрязняющих веществ в неподалеку от АЗС.
Ранее 5-tv.ru писал, что медики прооперировали мужчину, который хотел помочь пострадавшим при взрыве АЗС.
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