Немцы призывают найти виновных в подрыве «Северных потоков»

Эфирная новость 41 0

В Германии призывают найти виновных в подрыве «Северных потоков»

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Северный поток

«Альтернатива для Германии» требует покарать причастных к диверсии.

Незаметно в Европе прошла годовщина крупнейшей диверсии на инфраструктуре, я имею в виду подрыв «Северных потоков».

Лишь немецкий Spiegel выпустил статью, где пересказал уже звучавшую ранее версию, мол, это все украинцы, дайверы-любители при координации спецагента из разведки (и то бывшего). Из новостей — ценник, мол, это стоило всего 300 тысяч долларов.

И получается, как и сообщали чуть ранее американские СМИ, официальный Киев не при чем, все это дело частных лиц. А их найти никто не может.

Но это лишь часть операции по информационному прикрытию, уверены в российской службе внешней разведки. Своего рода медийный камуфляж. Ведь там, где всерьез обсуждают диверсию, звучат совсем другие доводы.

Когда в Верховном суде Лондона компания Nord Stream, владелец трубопроводов, попыталась получить выплаты за ущерб, страховщики указали, что, мол, это все результат военных действий, который были причинены правительством, мол, с него и спрашивайте. Не уточняя адресата — с правительства Украины, или США? Что знают британские страховщики, о чем не знает немецкая прокуратура?

Если США, то, получается, они подставили под удар своего главного союзника в Евросоюзе. Если Украина, то Украина подставила своего главного европейского спонсора. В любом случае нехорошо. Но немцы, судя по всему, проглотят.

Правда не все! Главные критики Шольца из «Альтернативы для Германии» требуют не только найти виновных и покарать, но и трубопровод восстановить.

Тема:
Северный поток
28 сент
РФ намерена обратиться в суд ООН по делу о теракте на «Северных потоках»
26 сент
Разведка РФ заявила о причастности англосаксов к теракту на «Северных потоках»
21 сент
«Упорно отказываются»: что известно о расследовании диверсии на «Северных потоках»
8 сент
«Отрицание выглядит иначе»: власти ФРГ прижал к стенке вопрос о подрыве «Северных потоков»
5 сент
«Шизофрения»: Путин об отказе ФРГ включить оставшуюся нитку «Северного потока»
31 авг
«Были против с самого начала»: кому больше всего мешали «Северные потоки»
26 авг
«Берлин не закроет глаза»: ФРГ может «свернуть» поддержку Украины из-за «Северных потоков»
19 авг
«Это прелюдия»: в Польше ответили на обвинения в подрыве «Северных потоков»
18 авг
«Подорвала доверие»: Зеленский и Залужный теряют расположение из-за статьи WSJ
18 авг
«Переворот НАТО»: Францию призвали к выходу из блока после данных о «Северных потоках»
+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
92.71
0.30 103.47
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
Сказка о потерянном времени: эпопея с Hamster Kombat подошла к концу
7:32
На сгоревшей заправке в Махачкале продолжается разбор завалов
7:16
«Подсаживает вас на качели»: как определить абьюзера
7:00
Овсянка, булочка или омлет? Какой завтрак обеспечит энергией на весь день
6:40
Мировой центр развития смещается с Атлантики на Восток
6:20
Немцы призывают найти виновных в подрыве «Северных потоков»

Сейчас читают

Два россиянина погибли в результате крушения вертолета Ми-8 в Пакистане
Психолог назвала пять ошибок, которые могут привести к разрыву отношений
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака