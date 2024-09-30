«Убойная сила»: как работают российские минометчики на краснолиманском направлении

Российские войска выбили боевиков из Нелеповки — поселка в ДНР, где у ВСУ были оборудованы позиции артиллерии. Именно оттуда националисты регулярно обстреливали Горловку.

А силы группировки «Запад» накануне освободили Макеевку в ЛНР. До границы республики и Харьковской области на этом участке осталось около шести километров. Освобождение села расширяет плацдарм для наступления как на Купянск, так и Красный Лиман.

О том, как наши войска продвигаются вперед, — в репортаже военного корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Ступать надо осторожно: земля на краснолиманском направлении полна роковых сюрпризов. На земле заметен натовский суббоеприпас «Колокольчик», который взрывается от прикосновения. Рядом лежит взрывчатка — результат дистанционного минирования ВСУ в кременских лесах. Такое ни в коем случае не трогают, расстреливают на расстоянии.

Добираемся до блиндажа разведчиков группы «Шрама». Асы беспилотной авиации спецназа «Ахмат» корректируют огонь миномета.

«Отрабатываем по опорному пункту. Тут хорошая круговая оборона, бойницы, жилые блиндажи, линия обороны, пулеметные точки, сеть масксетей», — говорит боец группы «Шрама» спецназа «Ахмат» с позывным «Бэнджи».

Минометчики без промедления выполняют приказ. Один из лучших артиллеристов на краснолиманском направлении — боец с позывным «Китаец». Он с восхищением рассказывает о своем боевом орудии.

«Очень сильная убойная сила, 120-й миномет. Быстр в наведении, быстр в сборке», — говорит боец группы «Шрама» спецназа «Ахмат» с позывным «Китаец».

Мины есть световые, чтобы озарить путь штурмовиков, зажигательные, есть дымовые, чтобы скрыть подход техники, и, конечно, самые разрушительные — осколочно-фугасные.

Разведка доложила, что было точное попадание в блиндаж, противник зашевелился и начал вылезать наружу. Придется отработать еще двумя минами. Вот так работает группа «Шрама».

После взятия российскими войсками двух луганских сел Макеевка и Невское кременские леса остаются последним стратегическим участком перед полным освобождением ЛНР. Труднопроходимость густого заповедника мешает быстрому продвижению. Но после того, как ВСУ выбьют и оттуда, армия России сможет взять в клещи оккупированный город Донецкой Народной Республики Северск и открыть прямую дорогу к освобождению Красного Лимана.