Украинские беспилотники атаковали пожарную часть в Горловке

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пожарную часть в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Уточняется, что вражеские дроны весь вечер кружили над пожарным подразделением в Никитовском районе Горловки, после чего трижды сбросили на его территорию боеприпасы.

Сотрудники МЧС в результате ударов не пострадали, повреждения получили три пожарных автомобиля-цистерны.

В этот же день атаке украинского беспилотника подверглось здание администрации Горловки. В результате удара в нем были частично выбиты стекла, повреждены железные решетки на окнах.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке украинских беспилотников на Воронежскую область. Целью противника стали предприятия, выпускающие гражданскую продукцию. В результате ударов один человек получил осколочное ранение руки, в одном из зданий возникло возгорание.