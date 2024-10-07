Голливудский сюжет: Киану Ривз дебютировал в профессиональных гонках
Актер Киану Ривз дебютировал в профессиональных гонках
Фото, видео: www.globallookpress.com/© HZ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Знаменитый актер попробовал себя на трассе одного из самых известных автодромов США.
Звезда боевиков Киану Ривз дебютировал в профессиональном автоспорте. 60-летний актер вышел на старт заезда в американском Индианаполисе. Это — один из самых известных автодромов США.
По ходу гонки Киану смог обогнать десятерых соперников. Но на этом «голливудский сюжет» подошел к концу. В середине дистанции актер ошибся, потерял управление и в эффектном заносе вылетел за пределы трассы.
Обошлось без серьезной аварии. Но драгоценное время, а вместе с ним и позиции в гонке, были потеряны. К финишу Киану Ривз пришел лишь в третьем десятке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-7 роковых женщинах, оставивших след в сердце Киану Ривза. Всем известно, что знаменитого артиста точно не назовешь ловеласом. И тем интереснее, с каким красотками любимец миллионов был в отношениях.
Читайте также
94%
-0.16 104.74
-0.13
Нашли ошибку?