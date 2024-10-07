«Не слишком умна»: Маск о Харрис после ее слов о законах США для мужчин и женщин

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Евгения Романова
Евгения Романова 13 0

Илон Маск назвал Харрис недалекой за ее слова о законах США для мужчин и женщин

«Не слишком умна»: Маск о Харрис после ее слов о законах США для мужчин и женщин

Фото: www.globallookpress.com/© Yolanda Ruiz

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Тема:
Выборы президента США 2024

Прежде об умственных способностях высказался кандидат в лидеры Штатов от республиканцев Дональд Трамп.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал недалекой кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демпартии Камалу Харрис после ее слов о неравноправии законов в стране в отношении мужчин и женщин.

Началось все с поста Харрис на странице в соцсети X. Политик написала, что люди в Штатах не могут представить себе закон, позволяющий властям принимать решения относительно тела мужчины.

В комментариях под этой публикацией предприниматель Палмер Лаки подчеркнул, что американское законодательство предусматривает наказание в виде штрафа и лишения свободы за отказ мужчины регистрироваться для потенциального призыва в армию.

«Она просто не слишком умна. На самом деле. По-настоящему», — подчеркнул Маск в ответ Лаки.

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Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп назвал Харрис умственно отсталой. По словам кандидата в президенты Штатов, только люди, имеющие ментальные отклонения, способны проводить действующую иммиграционную политику, из-за которой страдают США.

Тема:
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