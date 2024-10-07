«Ошалели от вседозволенности»: раскрыт план Киева по захвату Курской АЭС при вторжении в РФ

Западные спецслужбы готовили украинских диверсантов к таким провокациям.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали захват и минирование Курской атомной электростанции (АЭС) в ходе операции по вторжению в российский регион. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова приводятся на сайте СВР.

Согласно имеющимся данным СВР России, спецслужбы Запада готовили украинские диверсионные группы к организации провокации на ряде атомных электростанций. К этому причастна прежде всего британская служба внешнеполитической разведки MI6.

«Ошалев от вседозволенности, ВСУ в начале августа сего года предприняли настоящий террористический набег на Курскую область. По имеющимся у СВР данным, план тератаки включал захват и минирование Курской АЭС», — сказал он на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Нарышкин подчеркнул, что в случае реализации плана киевского режима, Европу ждала бы экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Атака ВСУ на Курскую АЭС

Украинский дрон-камикадзе 22 августа пытался влететь на территорию станции. Российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ, он упал недалеко от хранилища отработавшего ядерного топлива. Спустя пять дней после происшествия на Курскую АЭС по приглашению Владимира Путина прибыл глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси для оценки степени последствий атаки.

По итогам посещения станции Гросси заявил, что в районе Курской АЭС возникла опасность ядерного инцидента. По его словам, пока она работает «близко к нормальным условиям». Однако если на станцию будет оказываться «какое-либо воздействие», то последствия будут очень серьезными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев играет с огнем, атакуя Курскую АЭС. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал удар ВСУ по станции вечером 3 октября. Российские силы ПВО смогли отбить вражеский снаряд. Обломки упали рядом со станцией, после чего там разгорелся крупный пожар.