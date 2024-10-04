Песков об атаке ВСУ на Курскую АЭС: «Играют с огнем»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 17 0

Песков: Киев играет с огнем, атакуя Курскую АЭС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

По его словам, бесчинства ВСУ доведены до руководства МАГАТЭ.

Киевский режим продолжает играть с огнем, совершая атаки на Курскую атомную электростанцию (АЭС). С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Киев продолжает играть с огнем, и в наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, доводим это до сведения представителей МАГАТЭ», — отметил спикер Кремля.

По его словам, пока планов о встрече главы РФ Владимира Путина и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси нет.

Вечером 3 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Курской АЭС в Курчатове, однако российские силы ПВО отбили вражеский снаряд. Обломки упал рядом со станцией, после чего там разгорелся крупный пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский дрон повредил трансформатор вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). После этого была введена резервная схема электропитания объектов инфраструктуры ЗАЭС. Все параметры безопасности остались под контролем. Радиационный фон на станции и в зоне наблюдения, к счастью, не превысил природных значений.

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