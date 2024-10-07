Киевские боевики применяли кассетные боеприпасы с хлором и другими токсинами во время вторжения в Суджу в августе. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ, получив результаты анализов отобранных проб.

Также стало известно, что почти четыре тысячи таких снарядов были поставлены Украине в рамках пакета западной военной помощи, и это несмотря на то, что их использование противоречит международной конвенции. Но даже это далеко не все запрещенные приемы, которые в ходу у ВСУ. Все подробности у корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

Очередное разоблачение очередной провокации Киева. Они снова задумали обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне СВО. Об этом заявляет начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Предполагается, что материалы сфабрикованных „доказательств“ будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая начнется 8 октября 2024 года, а также на Конференции государств — участников организации в ноябре этого года», — подчеркнул Кириллов.

А вот на наши свидетельства применения Киевом токсичных и отравляющих веществ в Международной организации по запрещению химического оружия закрывают глаза. Один из последних фактов: в Курской области под видом дымовых снарядов.

«11 августа в городе Суджа Курской области украинскими бандформированиями были использованы 155-мм кассетные боеприпасы DM-105, в результате пострадали более 20 человек. Анализ отобранных проб, проведенный в аккредитованной ОЗХО лаборатории 27-го научного центра Минобороны России, показал, что причиной поражения личного состава стало поступление в организм через дыхательные пути большого количества аэрозоля, содержащего хлор, а также отравляющих веществ удушающего действия», — заявил Кириллов.

Почти четыре тысячи таких снарядов Украине Запад поставил год назад. А еще раньше американская военная лаборатория «Форт-Детрик» подтвердила, что продукты горения металлохлоридной смеси из этих боеприпасов обладают сильным раздражающим действием и могут вызывать тяжелые отравления.

«Воздействует не только на легкие, но и на кожу. Это вещество — одно из достаточно опасных», — заявил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.

На карте подробно зафиксированы случаи применения Киевом токсичных химикатов в зоне СВО. Всего более 400. Использовали хлорацетофенон, CS, хлорпикрин, BZ, синильную кислоту, хлорциан.

В июне 2024 года в районе Авдеевки была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ, в том числе на основе синильной кислоты. И на Украину продолжают поставлять запрещенные химические вещества. Тот же триэтаноламин, соединения которого используются для производства азотистого иприта. Вот только все эти доказательства останутся без внимания стран Запада.

«Это относится к категории оружия массового поражения. Это уже тоже нарушение закона о ведении войны, но, как мы знаем, все эти законы сейчас легко нарушаются…» — заявил военный эксперт Борис Рожин.

Какую провокацию готовит Киев, пока неясно. Хотя точно понятно, что готовит. И ОЗХО всячески ему помогает.

Летом обучили 40 сотрудников украинских спецслужб для отбора проб на базе химико-технологического центра в Гааге. После им успели поставить две партии детекторов и анализаторов. Это не считая передачи огромного количества защитных средств, противогазов, антидотов и тестов для выявления боевых отравляющих веществ.

«Кроме того, украинская сторона и техсекретариат ОЗХО заключили соглашение „О привилегиях и иммунитетах в ходе визитов по оказанию технического содействия“. Указанный документ позволит Украине задействовать ОЗХО в собственных интересах в обход существующих процедур по конвенции, навязывая организации ложные выводы о расследованиях химинцидентов», — заявил Кириллов.

Вашингтон держит организацию под полным контролем, а те покорно слушаются.

«Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе конференции государств-участников в ноябре», — говорит официальный представитель США в ОЗХО Николь Шампейн.

Зачем все это США? Одна из версий — ограничить Россию в правах в качестве государства — участника конвенции с лишением права голоса, а также возможности избираться и занимать должности в составе исполнительных органов ОЗХО. В дальнейшем материалы о «якобы нарушениях» Российской Федерации могут направить в Генассамблею и Совет Безопасности ООН.