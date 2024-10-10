«Он ненавидит ее»: Трамп раскрыл реальное отношение Байдена к Харрис

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Трамп: изгнанный из президентской гонки Байден ненавидит Харрис

«Он ненавидит ее»: Трамп раскрыл реальное отношение Байдена к Харрис

Фото: www.globallookpress.com/White House

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Тема:
Выборы президента США 2024

Выборы на пост лидера США состоятся уже в следующем месяце.

Действующий американский лидер Джо Байден ненавидит кандидата в президенты США от Демпартии Камалу Харрис. Дело в том, что его решение о выходе из гонки на пост главы государства не было добровольным. Такое заявление сделал кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп на митинге своих сторонников в городе Скрэнтон. Трансляция велась на его странице в соцсети X.

«Он зол на нее, он ненавидит ее. Вопрос в том, ненавидит ли он ее так же сильно, как меня. Это был переворот. Ему тяжело делать заявления, что он вышел из гонки добровольно. Это не так. Они (демократы. — Прим. ред.) отстранили его», — сказал он.

Трамп также подчеркнул, что Байден «вполне неплохо» выглядит на фоне Харрис.

Выборы президента США 2024

Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский бизнесмен Илон Маск назвал Харрис недалекой за ее слова о законах США для мужчин и женщин.

Тема:
Выборы президента США 2024
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