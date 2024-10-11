Колебания Штатов: каковы шансы Трампа и Харрис за месяц до выборов

Кто вероятнее всего станет следующим президентом США?

Действующего вице-президента США Камалу Харрис сейчас поддерживают 49% избирателей. Это всего на 2% больше, чем у кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом пишет EADaily со ссылкой на данные исследования Сиенского колледжа в Штатах.

Согласно свежим данным, за Трампа готовы проголосовать 47% американцев. При этом важно число выборщиков — для признания победы их должно быть не менее 270 из 538. Их предоставляет каждый штат, количество всегда разное и зависит от большинства голосов избирателей за того или иного кандидата. Сейчас у Трампа и Харрис — 219 и 226 голосов соответственно.

Победа одного из кандидатов на выборах 5 ноября зависит от нескольких сомневающихся штатов. Так, колеблются в Пенсильвании, Висконсине, Мичигане, Джорджии, Северной Каролине, Аризоне и Неваде. Причем в сумме они могут дать 93 голоса выборщиков как представителю демократов, так и республиканцев.

Еще один важный фактор — явка на выборах. Широкая мобилизация электората выгодна именно республиканцам, причем в колеблющихся штатах.

Выборы президента США 2024

Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.

Ранее 5-tv.ru писал, что и бизнес-элита США не может выбрать между Трампом и Харрис.