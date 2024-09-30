«Она — левая, он — непредсказуем»: бизнес-элита США не может выбрать между Трампом и Харрис
Reuters: финансовая элита США не может выбрать, кого поддерживать на выборах
Фото, видео: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru
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До президентских выборов в Штатах осталось чуть больше месяца.
Дональд Трамп заявил, что намерен вернуться в Батлер — на место первого покушения на его жизнь — и обещал провести там новый предвыборный митинг. Сейчас кандидат от республиканцев колесит по Пенсильвании.
Последнюю встречу с избирателями вновь начал с жесткой критики своего оппонента Камалы Харрис: назвал ее «глупой» и призвал привлечь действующего вице-президента к ответственности за миграционный кризис в Штатах.
Тем временем финансовая элита США в замешательстве. За чуть больше месяца до выборов боссы с Уолл-стрит не могут определиться со своим фаворитом. Об этом пишет агентство Reuters и публикует любопытные результаты интервью с двумя десятками инвесторов.
Так многие воздерживаются от поддержки кого-либо из двух кандидатов на пост президента США, поскольку они оба вызывают опасения. Про Харрис сказали, что она «слишком левая» и может назначить излишне радикальных сторонников на важные должности, а Трамп — слишком непредсказуем и может, по мнению финансистов, стать угрозой экономической и политической стабильности.
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