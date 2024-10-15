Российские военные уничтожили американский БТР Stryker в Курской области

ВС РФ продолжают наступательные действия, выбивая украинских боевиков с территории региона.
Фото: www.globallookpress.com/Armin Weigel
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 200 боевиков убитыми и ранеными, а также несколько единиц бронетехники, среди них — американский БТП «Stryker» и реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом сообщает Минобороны России.
Кроме того, силами группировки войск «Север» были отражены контратаки ВСУ.
«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька», — подчеркнули в военном ведомстве.
ВС РФ продолжают наступательные действия, выбивая противника с территории России. Так, было нанесено поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru писал, как за прошлые сутки ВСУ потеряли более 300 боевиков в Курской области.
- 14 окт
- Расчеты «Тор-М2» защищают небо курского приграничья. Лучшее видео из зоны СВО
- 13 окт
- Более 300 боевиков и 10 единиц бронетехники: успехи армии РФ в Курской области
- 12 окт
- Более 400 боевиков и 18 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
- 12 окт
- Боевики ВСУ с особой жестокостью совершали убийства жителей Курской области
- 12 окт
- Беспилотный помощник артиллерии ВС РФ в деле! Лучшее видео из зоны СВО
- 11 окт
- Суд в Курске арестовал семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления
- 11 окт
- Более 300 боевиков и 13 единиц бронетехники: успехи ВС РФ в Курской области
- 11 окт
- Расчет «Малки» уничтожил артиллерийское орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 окт
- «Дети и старики»: ВСУ удерживают несколько десятков человек в подвале в Судже
- 10 окт
- Более 200 боевиков, станция РЭБ: успехи ВС РФ в Курской области за сутки
Читайте также
100%
0.03 105.49
0.38
Нашли ошибку?