Российские военные уничтожили американский БТР Stryker в Курской области

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 23 0

ВС РФ продолжают наступательные действия, выбивая украинских боевиков с территории региона.

Российские военные уничтожили американский БТР Stryker в Курской области

Фото: www.globallookpress.com/Armin Weigel

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Тема:
Курская область Спецоперация

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 200 боевиков убитыми и ранеными, а также несколько единиц бронетехники, среди них — американский БТП «Stryker» и реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, силами группировки войск «Север» были отражены контратаки ВСУ.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Русская Конопелька», — подчеркнули в военном ведомстве.

ВС РФ продолжают наступательные действия, выбивая противника с территории России. Так, было нанесено поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новый Путь, Новоивановка и Плехово.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, как за прошлые сутки ВСУ потеряли более 300 боевиков в Курской области.

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