ЕГЭ по профилю будущих педагогов может быть введен уже в 2026 году

Министр образования Фальков: введут ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Изменения в системе приема в вузы будет внедряться постепенно.
Будущим учителям-предметникам перед поступлением в вуз нужно будет сдать ЕГЭ по своей специализации. Об этом «Известиям» сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
«На 2026 год запланировали ряд изменений. В частности, для поступления на педагогические направления, по которым готовят учителей-предметников, будет введен обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя», — рассказал министр.
Фальков так же отметил, что абитуриентам 2025 года не стоит ждать больших изменений в системе приема в университет. Те нововведения, которые обсуждались на заседании Общественного совета, будут внедряться постепенно.
Изменения в экзаменах могут коснуться и тех, кто планирует обучаться на экономистов, менеджеров и управленцев. Для поступления на эти направления, нужно будет сдать ЕГЭ по иностранному языку. Технические факультеты, напротив, могут отказаться от бальной системы экзаменов по русскому языку и перейти на принцип «зачет/не зачет».
Ранее 5tv.ru писал о том, почему педагогические вузы популярны.
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