РФПИ и BitRiver объявили о партнерстве для строительства ЦОДов в странах БРИКС

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Данное сотрудничество откроет для России множество возможностей.

РФПИ и BitRiver объявили о партнерстве для строительства ЦОДов в странах БРИКС

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Тема:
БРИКС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания BitRiver стали партнерами реализации проектов по внедрению технологии искусственного интеллекта на мировом рынке в странах БРИКС. Об этом фонд сообщил в рамках Делового форума БРИКС.

«Развитие вычислительных мощностей для внедрения искусственного интеллекта в различных отраслях является приоритетом для России и партнеров по объединению БРИКС. Совместно с компанией BitRiver сфокусируемся на расширении возможностей дата-центров и вычислительного оборудования с возможностью дальнейшего масштабирования технологий на рынках БРИКС», — прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Сотрудничество будет направлено на реализацию возможностей по строительству центров обработки данных (ЦОД) в странах БРИКС и формированию соответствующих партнерств. Для России это откроет значимые возможности.

В РФ расположен 21 действующих дата-центр BitRiver. И еще десять филиалов на стадии строительства. Компания занимает одну из лидирующих позиций в отрасли центров обработки данных для майнинга.

«Совместно с РФПИ мы сфокусируемся на создании инфраструктурной базы на основе майнинга — строительстве дата-центров и подведению к ним необходимых мощностей, чтобы была возможность разворачивать и реализовывать проекты, связанные с ИИ, и развивать таким образом это направление в масштабе всей страны», — ответил владелец и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.

В перспективе такое партнерство позволит участникам снизить затраты, сократить зависимость от иностранных поставщиков и развивать собственные продукты, чтобы контролировать критически важные данные.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что РФПИ поддержит разработчика систем видеоаналитики для промышленности VizorLabs.

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