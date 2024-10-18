«Решать глобальные задачи»: в РФПИ призвали страны БРИКС вложиться в развитие ИИ

В РФПИ предложили странам БРИКС больше инвестировать в ИИ и борьбу с климатом
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Искусственный интеллект важен так же, как и сохранение климата.
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) и борьба с ухудшением климата помогут странам БРИКС достичь технологического и экономического лидерства. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
«Для того, чтобы это влияние было фундаментальным, расширялось и приносило пользу всем странам, необходимо наращивать практическое взаимодействие в сфере инвестиций, экономики, борьбы с климатом, чтобы были совместные инструменты, которые позволяют БРИКС быть эффективным, совместно решать глобальные задачи», — пояснил Дмитриев в ходе делового форума БРИКС.
Первая инициатива связана с созданием Инвестиционной платформы БРИКС, которая будет направлена на объединение усилий для вложений в высокие технологии. В частности, одним из важных направлений Дмитриев назвал именно искусственный интеллект.
Вторая инициатива также касается развития новых технологических решений — речь идет о создании Альянса БРИКС в сфере ИИ.
Третье ключевое предложение связано с появлением добровольного углеродного рынка объединения. Дмитриев подчеркнул, что это важно для сокращения углеродного следа и борьбы с климатическими изменениями.
Ранее 5-tv.ru писал, как гендиректор РФПИ анонсировал пять инвестиционных проектов со странами БРИКС.
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