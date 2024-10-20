Трамп обслужил посетителей ресторана быстрого питания в Филадельфии

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 18 0

Кандидат в президенты США пожарил картошку для любителей фастфуда.

Трамп обслужил посетителей ресторана быстрого питания в Филадельфии

Фото: Reuters/Britta Pedersen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании на несколько часов стал сотрудником популярной американской фастфуд-сети «Макдональдс».

Политик смог поработать на нескольких позициях сразу. Он принимал заказы у подъезжающих на автомобилях посетителей, жарил картофель фри, фасовал его и отдавал клиентам.

Фото: Reuters/Brian Snyder

Любителей фастфуда в этот день в ресторане было немало. Остается только удивляться и как это среди них оказалось так много республиканцев. По крайней мере, все, кого встретил кандидат в президенты, были приветливы с ним.

Ранее 5-tv.ru писал, что возле места проведения митинга Дональда Трампа задержали вооруженного мужчину. Инцидент произошел несколько дней назад, 12 октября. Арестован был водитель черного внедорожника. У него в машине оказался дробовик, заряженный пистолет и дополнительный магазин с патронами. Кроме того, у подозреваемого оказался при себе поддельный VIP-пропуск, благодаря которому он и оказался достаточно близко к Трампу.

Тема:
Выборы президента США 2024
20 окт
Илон Маск пообещал каждый день раздавать избирателям по 1 миллиону долларов
20 окт
«Представьте, что вы на «Титанике»: что замыслила кандидатка в президенты США Камала Харрис
20 окт
Предвыборная гонка в США: Харрис и Трамп идут нога в ногу с небольшим разрывом
15 окт
Трамп на встрече с избирателями пообещал исполнить часть американской мечты
14 окт
«Что-то с ней не то»: Трамп порекомендовал Харрис пройти тест на выносливость
13 окт
Из-за власти США: Трамп начал опасаться третьей мировой войны в ближайшее время
12 окт
Трамп выступил за смертную казнь для мигрантов за убийство граждан США
12 окт
«Как действующего президента»: Байден приказал Пентагону охранять Трампа
11 окт
Колебания Штатов: каковы шансы Трампа и Харрис за месяц до выборов
10 окт
«Он ненавидит ее»: Трамп раскрыл реальное отношение Байдена к Харрис
+6° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:21
Майя Санду отменила брифинг по выборам президента и референдуму о вступлении Молдавии в ЕС
23:59
Трамп обслужил посетителей ресторана быстрого питания в Филадельфии
23:37
Двое людей пострадали в спа-комплексе Москвы из-за обвалившейся плитки
23:15
«Если повезет»: Джон Шиптон рассказал о своих культурных планах в России
22:52
«Он заботится о семье»: отец Джулиана Ассанжа рассказал о его жизни после освобождения
22:30
Возвращение к кнопкам: миру гаджетов предрекают отказ от сенсорного управления

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
В поселке Якутии мужчина провалился под лед во время рыбалки
Займет минуту: как узнать свой прогноз на 2025 год с помощью даты рождения
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака