Трамп обслужил посетителей ресторана быстрого питания в Филадельфии

Кандидат в президенты США пожарил картошку для любителей фастфуда.
Фото: Reuters/Britta Pedersen
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании на несколько часов стал сотрудником популярной американской фастфуд-сети «Макдональдс».
Политик смог поработать на нескольких позициях сразу. Он принимал заказы у подъезжающих на автомобилях посетителей, жарил картофель фри, фасовал его и отдавал клиентам.
Любителей фастфуда в этот день в ресторане было немало. Остается только удивляться и как это среди них оказалось так много республиканцев. По крайней мере, все, кого встретил кандидат в президенты, были приветливы с ним.
Ранее 5-tv.ru писал, что возле места проведения митинга Дональда Трампа задержали вооруженного мужчину. Инцидент произошел несколько дней назад, 12 октября. Арестован был водитель черного внедорожника. У него в машине оказался дробовик, заряженный пистолет и дополнительный магазин с патронами. Кроме того, у подозреваемого оказался при себе поддельный VIP-пропуск, благодаря которому он и оказался достаточно близко к Трампу.
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