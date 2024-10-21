Ураган «Оскар» обрушился на оставшуюся без электричества Кубу

Ураган «Оскар» обрушился на Кубу, которая прежде осталась без электричества. Об этом сообщила пресс-служба Института метеорологии острова (INSMET).

«Центр урагана „Оскар“ в 21:00 (20 октября) находился на 20,2 градуса северной широты и 74,6 градусов западной долготы, то есть в 15 километрах к северо-востоку от Имиаса, Гуантанамо и в 60 километрах к юго-востоку от Моа, Ольгин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последних нескольких часов ураган медленно продвигался по направлению с запада на юго-запад. Скорость его при этом была снижена. В результате в низинных районах вдоль побережья в восточных провинциях Гуантанамо, Ольгин и Лас-Тунас могут произойти наводнения. Интенсивность ожидается разная — от умеренных до сильных.

Синоптики также прогнозируют на востоке Кубы выпадение от 13 до 25 сантиметров осадков. В некоторых районах их уровень может достичь 28 сантиметров.

В воскресенье, 20 октября, сообщалось, что ураган «Оскар» сформировался в Атлантическом океане. Ближе всего он находился к Багамским островам, поэтому их жителей предупредили о повышенном риске, связанном с неблагоприятными погодными условиями. Проливные дожди обрушились на острова Теркс и Кайкос. Аналогичная ситуация фиксировалась и на востоке Кубы.

За день до этого, 19 октября из-за аварии на ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе на Кубе было полностью прекращено электроснабжение. Президент Республики Мигель Диас-Канель Бермудес поручал накануне кабмину сообщить жителям о чрезвычайной энергетической ситуации из-за усиления американских санкций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 9 октября разрушительный ураган «Милтон» обрушился на штат Флорида. Он принес с собой смертельно опасные штормовые волны и сильнейший ветер. «Милтон» сносил абсолютно все на своем пути. Ветер был настолько сильный, что переворачивал автомобили и вырывал деревья с корнями. Сообщалось о разрушении сотни домов. В результате разгула стихии полтора миллиона местных жителей остались без электричества. 10 октября ураган осушил залив Тампа. Горожанам пришлось покинуть свои дома. Ураган унес жизни 12 человек.