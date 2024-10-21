В Казань прибывают первые лица стран-участниц саммита БРИКС
Гостей встречают традиционными угощениями — русским караваем и татарским чак-чаком.
Фото, видео: Алеев Егор/ТАСС; 5-tv.ru
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В Казань сегодня прибывают первые лица стран-участниц саммита БРИКС. Менее часа назад аэропорту приземлился борт делегации из Венесуэлы. Ее возглавляет вице-президент республики Делси Элоина Родригес Гомес. Гостей встречали с традиционными русским караваем и татарским чак-чаком.
В Россию только что прибыла и первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки. Ее национальные блюда не оставили равнодушной.
Среди участников саммита также был заявлен президент Бразилии. Но в последний момент Лула да Сидлва отменил свой визит по медицинским показаниям. Лидер страны поскользнулся в ванной и получил травму головы. И довольно серьезную, ему пришлось накладывать швы. Однако лидер страны по-прежнему собирается присутствовать на всех мероприятиях, но уже в формате ВКС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему все больше стран хотят вступить в БРИКС.
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