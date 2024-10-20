Это вам не НАТО: почему все больше стран хотят вступить в БРИКС

На Западе объединение откровенно боятся, поскольку эта «десятка» подрывает доминирование «Большой семерки».

Что точно показал украинский кризис, так это раскол между так называемыми либеральными западными государствами, объединенными под зонтиком НАТО, а следовательно, под контролем Пентагона, и всем остальным миром.

Пока этот альянс безнаказанно громил на нашей только памяти Югославию, Ирак, Ливию, Афганистан — страны, которые ничего не могли противопоставить этой сплоченной военной мощи, с этим приходилось только мириться и выражать дипломатические протесты.

Однако в случае с Россией — ситуация иная. Москве есть чем ответить на любые попытки применить против нашей территории привычные методы подавления. Как они привыкли: массированный авианалет, плюс ракетный удар, уничтожают систему ПВО государства, так было с Югославией, с Ираком, в Афганистане этой системы просто не было. И далее полное господство в воздухе, после чего входят морпехи и танковые колонны. И все — насаждают демократию на штыках. Еще и подбирают группировку какую-то для развала страны изнутри.

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Но не работает схема против России. Вот и сейчас Украина возмущается, почему США помогают Израилю всеми силами и средствами — отправили два авианосца, помогают сбивать ракеты, запущенные Ираном, а Украине — нет. Потому что у России есть ядерное оружие. А так, конечно, была бы и бесполетная зона, и авианосцы в Финском заливе и Черном море.

Но наличие ядерного оружия, тем более в виде триады, вынуждают НАТО проявлять невиданное прежде благоразумие. Впрочем, оружие — не единственный фактор. Это знают многие. Но иногда полезно повторять это вслух.

«Россия в военном отношении непобедима — это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населения этой страны, и политики президента Путина, и самой истории. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Что касается переговоров, то Россия никогда от них не отказывалась, как повторил на этой неделе президент страны Владимир Путин. Но нам не нужны соглашения ради «галочки», на той же Украине уже обожглись, и не раз. России нужен мир, настоящий, на поколения вперед, с учетом наших интересов.

«Те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, — это наши территории. Это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области. Это первое. Второе, нам, без всяких сомнений, нужно решить вопрос с обеспечением долгосрочных интересов России в сфере безопасности. Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса. И вот именно к этому мы и должны стремиться», — сказал Владимир Путин.

Когда замолкнут пушки, когда будут восстановлены города и стихнут эмоции от конфликта — можно будет разобраться. Это благодаря твердой и непоколебимой позиции России перед угрозой НАТО сплотился Глобальный Юг. Или, наоборот, чувствуя поддержку истинного мирового большинства, Москва смогла действовать более решительно?

Пока же мы можем констатировать — на наших глазах формируется новое сообщество единомышленников. Оно называется БРИКС, но это, скорее, дань уважения к первой пятерке развивающихся стран, которые показали, что есть альтернатива западному доминированию. Сейчас в объединении уже 10 государств, и еще 30 заинтересованы в сотрудничестве.

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На следующей неделе в Казани пройдет форум БРИКС, от которого зависит, куда пойдет развитие всей человеческой цивилизации. По чьему сценарию? На Западе БРИКС откровенно боятся, эта десятка подрывает доминирование «Большой семерки». Москва, как председатель БРИКС, провела более 200 мероприятий в этом году, ускоряя процессы объективной эволюции. Тему продолжит корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

В залах центра международной торговли многоголосье: Африка, Азия, Латинская Америка. Рядом с политиками — бизнесмены и бизнес-леди, что приехали в Россию заключать выгодные контракты и строить новый справедливый мир,

«Я представляю здесь телекоммуникационную компанию, которая поставляет в Россию оптоволокно», — рассказывает китайский бизнесмен Жасон Гао.

«Автобус уходит. Западные страны, которые игнорируют Россию, уже не смогут в него запрыгнуть», — говорит генеральный директор ассоциации женщин-руководителей БРИКС (ЮАР) Слаузи Зодва Могами.

Деловой совет проходит накануне саммита БРИКС в Казани — масштабного события, на которое уже аккредитованы 20 тысяч человек с четырех континентов. И все это на третий год гибридной войны запада с Россией. Вот она, так называемая глобальная экономическая изоляция.

Совокупный ВВП стран БРИКС — тридцать шесть процентов мирового. Больше, чем у США и ЕС вместе взятых. И то ли еще будет — в этом году к организации присоединились новые члены: Иран, нефтеносные Эмираты и Саудовская Аравия, серьезные африканские игроки: Египет и Эфиопия.

«Совокупный ВВП объединения составляет более шестьдесят трлн долларов, а общая доля в мировом валовом продукте уверенно превышает соответствующий показатель так называем группы семь и продолжает расти. Свыше сорока процентов прироста глобального ВВП, всей мировой экономической динамики приходилось именно на государства БРИКС», — говорит президент России Владимир Путин.

И еще немного приятных цифр: товарооборот организации прибавляет по десять процентов в год, и это притом, что ресурсы БРИКС практически неисчерпаемы: восемьдесят процентов всех мировых запасов редкоземельных металлов, включая литий, что есть в каждом аккумуляторе, шестьдесят восемь — угля, сорок четыре — нефти.

«Экономический рост членов БРИКС в дальнейшем все меньше будет зависеть от влияния или вмешательства извне — это, по сути, и есть и экономический суверенитет, партнерство самодостаточных экономик», — рассказывает Владимир Путин.

Речь о том самом экономическом суверенитете, что уже никак не вписывается в пресловутую «бреттон-вудскую» систему с ее долларовой иглой. Россия вместе с партнерами торгует в национальных валютах, создает банк БРИКС и глобальную инвестиционную платформу.

«Сто совместных инвестиционных проектов вместе со странами БРИКС, которые вложили в российскую экономику 1,6 триллиона рублей», — говорит гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

А в перспективе — создание собственной альтернативы американской системе SWIFT. После всех санкций, заморозки российских активов, теракта на газопроводе — многим в мире стало ясно, с кем нужно быть осторожнее.

«Весь мир задумался — стоит ли использовать доллар, если США по политическим соображениям ограничивают использование доллара в качестве универсальной международной расчетной единицы. Все задумались об этом. И объем использования доллара медленно, но сокращается и в расчетах, и в резервах», — говорит Владимир Путин.

На вступление в БРИКС уже очередь — 30 стран хотят присоединиться. Их всех ждут в Казани на саммите БРИКС. И пока рабочие монтируют сцену, настраивают световые приборы, украшают залы белокаменного Кремля, главы 25 государств готовятся к деловым и неформальным встречам с Владимиром Путиным.