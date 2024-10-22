Песков прокомментировал «план победы над долларом»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 47 0

Песков: сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против доллара

Песков прокомментировал «план победы над долларом»

Фото: 5-tv.ru

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Главной темой саммита в Казани должно стать обсуждение по созданию единой платежной системы.

Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против одной из существующих валют. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в беседе с РИА Новости.

«Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего — ни против доллара, ни против других валют», — подчеркнул Песков.

Таким образом он прокомментировал статью британского изданию The Economist, в которой сообщалось, что на саммите БРИКС якобы обсуждают «план победы над долларом».

По словам спикера Кремля, главной целью БРИКС выступает обеспечение интересов стран, которые входят в объединение.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проведут саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. На встрече будут присутствовать лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Как уже сообщалось, главной темой саммита станет обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одним из гостей саммита БРИКС в Казани стал британский писатель Галлоуэй.

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