Путин: Украину используют для создания критических угроз безопасности

Украину используют для создания критических угроз безопасности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «аутрич».

В настоящее время переход к более справедливому мироустройству происходит непросто, указал глава государства. Его становление затрудняют силы, которые привыкли мыслить и действовать в логике доминирования и стремятся сдержать растущих конкурентов.

Для достижения этих целей применяются незаконные односторонние санкции, манипуляции валютными и фондовыми рынками, а также вмешательство во внутреннюю политику других стран, что оправдывается якобы заботой о демократии.

«Такие нездоровые методы и подходы ведут как к возникновению новых конфликтов, так и к обострению старых. Один из этих примеров этого — Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируют при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемления прав русскоязычных людей, а сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что подобные предположения основаны на иллюзиях, и могут быть сделаны только теми, кто не знает историю России и не учитывает единство, силу духа и сплоченность, которые формировались веками.

Саммит БРИКС в Казани

В Казани 22–24 октября проходит XVI саммит межгосударственного объединения БРИКС. Его называют одним из самых масштабных политических событий года. В нем принимают участие делегации из 36 стран.

Саммит посвящен тематике укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Особое внимание уделяется вопросам расширения взаиморасчетов в национальных валютах и учреждения категории «государств-партнеров» БРИКС.