«Я человек решительный»: Лукашенко готов посетить Крым

Лукашенко заявил, что готов поехать в Крым при необходимости
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru
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По словам белорусского лидера, его не волнуют угрозы со стороны киевских властей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов поехать в Крым, если такая необходимость возникнет. Об этом белорусский лидер сообщил в интервью «Известиям» на полях саммита БРИКС в Казани.
«Если надо поехать — поеду. Я человек решительный», — отметил Лукашенко.
Однако, по его словам, на сегодняшний день он попросту не видит в этом необходимости.
«Я свою позицию обозначил в самом начале крымских событий. Де-факто Крым российский, де-юре — нет», — отметил белорусский лидер.
Лукашенко объяснил, что юридически вопросы Крыма урегулированы в одностороннем порядке, а так называемое международное сообщество не признает полуостров российским.
Белорусский лидер также напомнил, что республика сразу начала сотрудничать как с Крымом, так и с Донбассом, за что неоднократно сталкивалась с осуждением со стороны Украины.
«То, что надо Донбассу и Крыму — мы это продаем. Украине не совсем правильно диктовать нам условия, с кем нам сотрудничать. Украина раньше Евросоюза и Америки ввела против нас санкции. Какие к нам могут быть требования», — отметил глава Белоруссии.
Полную версию интервью Лукашенко читайте на сайте «Известий». Материал выйдет в 00:00 25 октября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко не исключает провокаций перед выборами главы Белоруссии.
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