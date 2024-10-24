Путин заявил о бессмысленности угроз в отношении России
Российский лидер выступает на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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России угрожать бессмысленно, поскольку это ее только взбадривает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
«России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с господином (кандидатом в президенты США Дональдом. — Прим. ред.) Трампом не припомню», — сказал российский лидер.
Путин добавил, что в США проходит острая фаза предвыборной борьбы, поэтому серьезно к подобным высказываниям относиться не нужно.
Прежде Трамп в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что якобы угрожал Путину ударом по Москве, если РФ не «отстанет от Украины». При этом американский политик не уточнил, при каких обстоятельствах и когда состоялась эта беседа.
Кроме того, Трамп указал, что у него отличные отношения с Путиным.
Ранее 5-tv.ru писал, что представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве.
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