«Это на их совести»: Песков прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве
Песков назвал слова Трампа о нанесении удара по Москве эмоциональными
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Американский политик стал делать слишком много резких заявлений на фоне выборов в президенты США.
В ходе предвыборной кампании кандидаты в президенты США делают разные заявления. На это обратил внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Дональда Трампа о якобы имеющихся угрозах в адрес Владимира Путина нанести удар по Москве.
«Мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непредания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную гигиену в данном случае не соблюдают. Это на их совести», — заявил Песков.
Песков также подчеркнул, что в рамках избирательной кампании в США будет звучать очень много «горячих и весьма эмоциональных» заявлений, особенно на финальной стадии выборов.
Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что во время разговора с Владимиром Путиным якобы угрожал нанести удар «прямо в центр Москвы», если Россия «будет преследовать Украину».
При этом он не стал вдаваться в подробности относительно того, при каких условиях и когда состоялся этот диалог. Однако Трамп отметил, что у него сложились прекрасные отношения с Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дональд Трамп начал опасаться третьей мировой войны в ближайшее время.
- 20 окт
- Трамп обслужил посетителей ресторана быстрого питания в Филадельфии
- 20 окт
- Илон Маск пообещал каждый день раздавать избирателям по 1 миллиону долларов
- 20 окт
- «Представьте, что вы на «Титанике»: что замыслила кандидатка в президенты США Камала Харрис
- 20 окт
- Предвыборная гонка в США: Харрис и Трамп идут нога в ногу с небольшим разрывом
- 15 окт
- Трамп на встрече с избирателями пообещал исполнить часть американской мечты
- 14 окт
- «Что-то с ней не то»: Трамп порекомендовал Харрис пройти тест на выносливость
- 13 окт
- Из-за власти США: Трамп начал опасаться третьей мировой войны в ближайшее время
- 12 окт
- Трамп выступил за смертную казнь для мигрантов за убийство граждан США
- 12 окт
- «Как действующего президента»: Байден приказал Пентагону охранять Трампа
- 11 окт
- Колебания Штатов: каковы шансы Трампа и Харрис за месяц до выборов
Читайте также
66%
-0.73 104.86
-0.90
Нашли ошибку?