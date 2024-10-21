«Это на их совести»: Песков прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве

Американский политик стал делать слишком много резких заявлений на фоне выборов в президенты США.

В ходе предвыборной кампании кандидаты в президенты США делают разные заявления. На это обратил внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Дональда Трампа о якобы имеющихся угрозах в адрес Владимира Путина нанести удар по Москве.

«Мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непредания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную гигиену в данном случае не соблюдают. Это на их совести», — заявил Песков.

Песков также подчеркнул, что в рамках избирательной кампании в США будет звучать очень много «горячих и весьма эмоциональных» заявлений, особенно на финальной стадии выборов.

Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что во время разговора с Владимиром Путиным якобы угрожал нанести удар «прямо в центр Москвы», если Россия «будет преследовать Украину».

При этом он не стал вдаваться в подробности относительно того, при каких условиях и когда состоялся этот диалог. Однако Трамп отметил, что у него сложились прекрасные отношения с Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дональд Трамп начал опасаться третьей мировой войны в ближайшее время.