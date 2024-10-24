Путин пригласил главу Лаоса на празднование победы России в ВОВ

Глава РФ Владимир Путин пригласил президента Лаоса Тхонглуна Сисулита на празднование 80-летия победы России в Великой Отечественной войне. Такое предложения российский лидер сделал в ходе общения глав государств.

«Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в следующем году», — сказал Сисулиту глава РФ на полях саммита БРИКС в Казани.

Путин также подчеркнул, что отношения России и Лаоса вышли на уровень стратегического партнерства.

БРИКС — межгосударственное объединение стран. Последний саммит на уровне глав входящих в него государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении.

С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Владимира Путина о российско-американских отношениях. Президент подчеркнул, что Россия открыта к диалогу со Штатами. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от Вашингтона.