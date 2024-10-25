Глобальный Запад оценивает итоги прошедшего саммита. Форум в Казани вызвал беспокойство в Великобритании, в частности, тем, что в России собралось большое число лидеров Глобального Юга, а также развивающихся стран, и что ни о какой политической или дипломатической изоляции речи теперь нет. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Дипломат напомнил, что лидеры Индии и ЮАР предпочли присутствовать на саммите БРИКС, а не на встрече стран Содружества наций, которая проходит на Самоа. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов рассказал подробности

Саммит БРИКС — на первых полосах крупнейших западных изданий. Отрицать очевидное невозможно. Почти все не без сожаления констатируют: план по байкоту России провалился.

«Мы видели представителей десятков стран на саммите в Казани. Очевидно, что никакой изоляции просто нет», — резюмируют на одном из испанских телеканалов.

Французская Le Figaro и американский The New York Time прямо заявляют: баланс сил в мире изменился.

«Пока американцы сосредоточились на собственных выборах, президент России Владимир Путин на этой неделе принимал лидеров, представляющих почти половину населения мира. Это было больше, чем просто фотосессия — это был неоновый знак, указывающий на то, как многое изменилось за прошедшее десятилетие», — пишет The New York Time.

На три дня Казань поистине стала центром мировой политики. Форум БРИКС состоялся. И состоялся более, чем успешно. 36 стран. Шесть международных организаций, включая ООН.

«Золотые кирпичи», как называют объединение БРИКС в Китае, теперь обеспечивают мировой рост. Несмотря на все санкции, экономика России только крепнет, и это — объективные данные.

«Мы нормально живем, работаем, развиваемся. У нас экономика растет. В прошлом году сколько у нас было — 3,4–3,6%. В этом году будет около 4%. 3,9%, может быть, будет. Экономика Еврозоны — она балансирует на грани рецессии», — отметил Владимир Путин.

И всего этого удалось добиться благодаря сотрудничеству. В Поднебесной, например, признают: поодиночке развиваться гораздо сложнее.

«По отдельности экономическое развитие многих стран БРИКС происходило бы очень медленно. И развиваться такими темпами за короткие периоды, как сейчас, было бы сложно. Восстановление экономической конкурентоспособности — вот цель стран БРИКС, и это их объединяет, потому что вместе они быстрее добьются результата, это целесообразно», — отметил президент Китайского научно-исследовательского института Чэнь Вэньхун.

Успех саммита сегодня констатируют в индийской прессе. Страны Глобального Юга хотят работать с Россией без оглядки на политику Запада. Причем дипломатическое влияние Москвы так высоко, что Китай и Индия сумели решить пограничный спор прямо в ходе саммита.

Издание The Hindu подчеркивает, что страны БРИКС на саммите зафиксировали движение в сторону собственной системы международных платежей.

«Мы используем уже созданную российскую систему обмена финансовой информацией, созданной Центральным Банком России. У других стран-участниц БРИКС тоже есть свои системы, мы и их тоже будем использовать», — заявил российский лидер.

Говорить о создании единой валюты БРИКС пока рано. Но во Франции уже признают, что доллар терпит крах причем по вине самих Штатов.

«Но перед саммитом была дискуссия, в частности, о создании криптовалюты, а затем токена, который будет связан с центральными банками всех стран БРИКС, чтобы облегчить обмен между ними. Так что это еще и способ проще обойтись без доллара», — говорят на французском радио.

Вся сила Запада основана на оружии и валюте. Об этом уже давно говорят в дружественных нам странах. Но на Западе собственные проблемы не выставляют напоказ. И делают вид, что не замечают успехов БРИКС, хотя это уже невозможно.

В огромном пресс-центре собрались сотни журналистов. Казалось, здесь можно было услышать все языки мира. На пресс-конференцию Владимира Путина собралась очередь. Каждый хотел задать вопрос российскому лидеру.

Западные СМИ приехали, и некоторые задали вопрос Владимиру Путину. Стив Розенберг с BBC спрашивал о справедливости СВО.

«Где справедливость, стабильность и безопасность, в том числе безопасность России?» — спросил Розенберг.

«Разве справедливо врать нам в лицо, обещая, что такого расширения не будет, и, нарушая взятые на себя обязательства, делать это? Разве справедливо забраться к нам вот в „подбрюшье“ совсем, в ту же Украину? И начать там строить — не готовиться, а именно уже строить — базы военные. Разве это справедливо?» — ответил Владимир Путин.

Российский лидер ответил очень подробно. А вот как его слова интерпретировали в эфире BBC.

«В своем ответе он все перевернул и обвинил Запад», — заявил Розенберг.

То есть ответ заранее неважен. Россия все равно будет во всем виновата.

Вопрос «Известий» был посвящен, пожалуй, самому главному сейчас — ситуации на Украине.

«Известно, что во время ваших многочисленных двусторонних встреч поднималась тема конфликта на Украине. Скажите, в каком ключе обсуждали происходящее в зоне СВО? Как по-вашему, партнеры, с которыми мы говорили, как настроены по отношению к этому конфликту? И говорили ли о поддержке нашей страны?» — задал вопросы корреспондент.

«Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами. Вы знаете, что Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой в ходе Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке. Многие страны-участницы БРИКС поддерживают эту инициативу, а мы, в свою очередь, благодарны нашим партнерам за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения», — сказал президент России.

В отличие от Запада, который лишь накачивает Украину оружием и не настроен на продуктивный диалог.

Между тем турецкая газета Hürriyet сообщила сегодня, что президент Эрдоган во время переговоров с Путиным увидел его стремление не затягивать конфликт, а также заинтересованность в прекращении огня. Но заинтересованы ли в этом заокеанские хозяева Украины? Пока сложно дать однозначный ответ.