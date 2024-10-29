«Голословное»: Песков раскритиковал обвинения в адрес РФ о фейках об ураганах в США

Песков: обвинения в адрес РФ о фейках об ураганах в США являются голословными
Фото, видео: Reuters/Eduardo Munoz; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
До этого телеканал CNN осудил Россию за дезинформацию о помощи людям во время бедствия.
В Кремле решительно отвергают обвинения американских СМИ в адрес России, что та распространяла фейки о недостаточной помощи жертвам ураганов в США. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, что ни разу сколь либо аргументированных обвинений — не было. Которые каким-то образом хотя бы, не то что бы доказывали, но хотя бы пытались подтвердить, что речь может идти о России. Поэтому это не что иное, как голословное обвинение. Мы их абсолютно отвергаем», — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля также назвал «ритуальным упражнением» постоянные обвинения России, Ирана, Кубы и других государств в различных проблемах в мире. Песков добавил, что из-за регулярности подобных негативных высказываний РФ постепенно приходится относиться к ним с иронией.
Обвинения в адрес России прозвучали со стороны американского телеканала CNN на днях. Так, в публикации утверждалось, что в РФ, КНР и Кубе якобы активно распространяли фейки в адрес властей США, которые недостаточно помогали жертвам стихии. Речь идет о масштабных разрушениях в стране после ураганов «Милтон» и «Хелен» в октябре.
Ранее 5-tv.ru писал, что ураган «Оскар» обрушился на оставшуюся без электричества Кубу.
- 28 окт
- Центральную Россию завалит снегом
- 25 окт
- «И тайга станет лесом»: как изменится климат в России в ближайшем будущем
- 25 окт
- Дыхание осени: какая погода ожидается в эти выходные в Москве
- 24 окт
- На Солнце впервые за две недели зафиксировали мощную вспышку
- 24 окт
- «Худшее впереди»: число жертв шторма «Трами» на Филиппинах возросло до 20
- 24 окт
- Генная мутация: ученые раскрыли причину осенней депрессии
- 22 окт
- В Петербурге из-за сильного ветра отменили разводку мостов
- 21 окт
- Смена сезонов: когда в Центральной части России начнется зима
- 21 окт
- Ураган «Оскар» обрушился на оставшуюся без электричества Кубу
- 20 окт
- Смена сезонов не за горами? Когда в Москве наступит зима
Читайте также
93%
0.56 105.22
0.41
Нашли ошибку?