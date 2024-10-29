«Голословное»: Песков раскритиковал обвинения в адрес РФ о фейках об ураганах в США

До этого телеканал CNN осудил Россию за дезинформацию о помощи людям во время бедствия.

В Кремле решительно отвергают обвинения американских СМИ в адрес России, что та распространяла фейки о недостаточной помощи жертвам ураганов в США. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что ни разу сколь либо аргументированных обвинений — не было. Которые каким-то образом хотя бы, не то что бы доказывали, но хотя бы пытались подтвердить, что речь может идти о России. Поэтому это не что иное, как голословное обвинение. Мы их абсолютно отвергаем», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также назвал «ритуальным упражнением» постоянные обвинения России, Ирана, Кубы и других государств в различных проблемах в мире. Песков добавил, что из-за регулярности подобных негативных высказываний РФ постепенно приходится относиться к ним с иронией.

Обвинения в адрес России прозвучали со стороны американского телеканала CNN на днях. Так, в публикации утверждалось, что в РФ, КНР и Кубе якобы активно распространяли фейки в адрес властей США, которые недостаточно помогали жертвам стихии. Речь идет о масштабных разрушениях в стране после ураганов «Милтон» и «Хелен» в октябре.

Ранее 5-tv.ru писал, что ураган «Оскар» обрушился на оставшуюся без электричества Кубу.