Помогавший ВС РФ американец поделился фото с подконтрольных Украине территорий

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 4 0

Американец Дэниэл Мартиндейл поделился фото с подконтрольных Украине территорий

Помогавший ВС РФ американец поделился фото с подконтрольных Украине территорий

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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Тема:
Спецоперация

Дэниэл Мартиндейл передавал российской армии ценные разведывательные данные.

Оказывающий содействие ВС РФ американец Дэниэл Мартиндейл поделился кадрами, сделанными в последние несколько лет на подконтрольной Киеву территории.

В конце октября российские военнослужащие эвакуировали Дэниэла из-под Угледара. Он два года находился на территории Украины и предоставлял ВС РФ ценные разведывательные данные.

С помощью его информации российские войска наносили высокоточные удары по противнику, минимизируя ущерб мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали, что американец внес большой вклад в освобождение Россией села Богоявленки. Также отмечалось, что на данный момент решается вопрос о предоставлении Дэниэлу политического убежища и помощи в получении гражданства России.

Вернувшись из подконтрольной Украине территории, американец заявлял, что киевские власти необходимо судить, как и немецких военных преступников. По словам иностранца, Киев отправляет боевиков ВСУ на верную смерть.

Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является «вторжением». Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Помогавший ВС РФ американец поделился фото с подконтрольных Украине территорий

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Личный архив Дэниэла Мартиндейла

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Личный архив Дэниэла Мартиндейла

3/4

Личный архив Дэниэла Мартиндейла

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Личный архив Дэниэла Мартиндейла

Тема:
Спецоперация
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