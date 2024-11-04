Тайвань прекратил поставки 77 видов станков в Россию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

О грядущих мерах сообщалось еще весной.

Тайвань прекратил поставки 77 видов станков в Россию

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Тема:
Тайвань

Тайвань прекратил поставки 77 видов станков в Россию. О новом ограничении сообщило министерство экономики острова.

«Этот результат показывает, что меры контроля, принятые министерством экономики, достигли предварительных результатов», — отметили в ведомстве.

При этом о введении запрета на поставки аппаратов в Россию и Белоруссию на Тайване сообщали еще весной. В частности, ввозиться не будут электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные, шлифовальные аппараты и другие.

К слову, Запад стал вводить все больше антироссийских санкций после начала спецоперации по защите Донбасса. Их целью было ослабить экономику страны. Однако время показало — Россия успешно преодолевает ограничения, а вот западные страны пострадали серьезно. К примеру, в Финляндии люди вынуждены платить за электричество по 500 евро в месяц. А также, по сообщениям местных СМИ, некоторым гражданам страны приходится тратить на оплату счетов за электричество наследства умерших родственников и даже годами отказывать себе в походе к парикмахеру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько ВВП России прибавил с января по август.

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