Погода не для прогулок: стихия обрушилась на Дагестан
Местным жителям рекомендуют оставаться дома и не выходить на улицу.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru
В Дагестане аварийные бригады переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. Ветер дует со скоростью 30 метров в секунду — это значения, близкие к урагану.
В разных районах республики локальные отключения света. Повалены десятки деревьев, частично разрушены здания. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем в результате разгула стихии. Об этом с места событий передает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.
На юг России обрушился ураганный ветер, он поднимает песчаную бурю. Порывы достигают 33 метров в секунду. Это Махачкала, Каспийское море, высота волн — почти два метра.
На набережной Махачкалы ни души. Люди без острой необходимости на улицу не выходят, остаются дома — сегодня погода не для прогулок. Вот почему сейчас находиться на улице опасно — кусок шифера прилетел на тротуар. И так по всему городу — летают фрагменты крыш.
Вот как кусок фанеры едва не убил учительницу начальных классов. Женщина переходит дорогу, и вдруг на нее падает огромный деревянная плита. Пострадавшая в крайне тяжелом состоянии — в реанимации.
«Она у нас на аппарате. Если удастся стабилизировать ее состояние, мы ее обязательно возьмем в операционную», — сказал заведующий отделением нейрохирургии ГБУ «Республиканская клиническая больница скорой помощи» Республики Дагестан Магомед Хизбулаев.
Шквалистый ветер буквально с корнями вырывает деревья в Махачкале, Каспийске и Избербаше. Тополь упал на газовую трубу, в других местах повреждены автомобили.
На машины падали не только деревья, но и строительные блоки. Вот один из эпизодов — недостроенная стена дома не выдержала натиска ветра. Разбито заднее стекло, помята крыша, поцарапан бок автомобиля, сейчас владелец пытается договориться о возмещении ущерба.
Порыв ветра оторвал от земли металлическую беседку в одном из дворов. Ее швыряло то в одну машину, то в другую.
Эта махачкалинская школа лишилась крыши. Огромные фрагменты упали во двор. Повезло: дети были на занятиях, никого не придавило.
Это другая дагестанская школа. Здесь улетевшая крыша разбила окна учебного корпуса.
Ветер оборвал линии электропередач. В эти минуты аварийные бригады восстанавливают энергоснабжение. Неутешительный прогноз дают синоптики — ураганный ветер стихнет только завтра.
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