Погода не для прогулок: стихия обрушилась на Дагестан

В Дагестане аварийные бригады переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. Ветер дует со скоростью 30 метров в секунду — это значения, близкие к урагану.

В разных районах республики локальные отключения света. Повалены десятки деревьев, частично разрушены здания. Известно по меньшей мере об одном пострадавшем в результате разгула стихии. Об этом с места событий передает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

На юг России обрушился ураганный ветер, он поднимает песчаную бурю. Порывы достигают 33 метров в секунду. Это Махачкала, Каспийское море, высота волн — почти два метра.

На набережной Махачкалы ни души. Люди без острой необходимости на улицу не выходят, остаются дома — сегодня погода не для прогулок. Вот почему сейчас находиться на улице опасно — кусок шифера прилетел на тротуар. И так по всему городу — летают фрагменты крыш.

Вот как кусок фанеры едва не убил учительницу начальных классов. Женщина переходит дорогу, и вдруг на нее падает огромный деревянная плита. Пострадавшая в крайне тяжелом состоянии — в реанимации.

«Она у нас на аппарате. Если удастся стабилизировать ее состояние, мы ее обязательно возьмем в операционную», — сказал заведующий отделением нейрохирургии ГБУ «Республиканская клиническая больница скорой помощи» Республики Дагестан Магомед Хизбулаев.

Шквалистый ветер буквально с корнями вырывает деревья в Махачкале, Каспийске и Избербаше. Тополь упал на газовую трубу, в других местах повреждены автомобили.

На машины падали не только деревья, но и строительные блоки. Вот один из эпизодов — недостроенная стена дома не выдержала натиска ветра. Разбито заднее стекло, помята крыша, поцарапан бок автомобиля, сейчас владелец пытается договориться о возмещении ущерба.

Порыв ветра оторвал от земли металлическую беседку в одном из дворов. Ее швыряло то в одну машину, то в другую.

Эта махачкалинская школа лишилась крыши. Огромные фрагменты упали во двор. Повезло: дети были на занятиях, никого не придавило.

Это другая дагестанская школа. Здесь улетевшая крыша разбила окна учебного корпуса.

Ветер оборвал линии электропередач. В эти минуты аварийные бригады восстанавливают энергоснабжение. Неутешительный прогноз дают синоптики — ураганный ветер стихнет только завтра.