Песков: Путин не поздравлял Трампа с победой на выборах «через знакомых»

Президент России Владимир Путин никак не стал поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует RTVI.

Накануне в Сети распространились слухи, что Владимир Путин поздравил Трампа «через знакомых».

«Недостоверная (информация — Прим.ред.)», — ответил на эти догадки спикер Кремля.

На американских выборах, которые стартовали 5 ноября, победил бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. Об его «разгромной победе» сообщили крупнейшие СМИ США, после чего результаты голосования подтвердил и сам Трамп. Потерпевшая поражение Камала Харрис выступила с непродолжительной речью практически спустя сутки после объявления итогов голосования. Она признала победу оппонента, но пообещала, что продолжит свою политическую борьбу.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Дмитрия Пескова о том, что дальнейшие отношения России и США будут зависеть от политики Вашингтона. На сегодняшний день, по словам представителя Кремля, они находятся в критически низкой точке.