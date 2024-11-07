Песков: Путин не поздравлял Трампа с победой на выборах «через знакомых»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 70 0

Официальных слов в сторону избранного главы США не было, однако ходили слухи, что президент РФ поздравил американского коллегу тайно.

Песков: Путин не поздравлял Трампа с победой на выборах «через знакомых»

Фото: Reuters

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Тема:
Выборы президента США 2024

Президент России Владимир Путин никак не стал поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует RTVI.

Накануне в Сети распространились слухи, что Владимир Путин поздравил Трампа «через знакомых».

«Недостоверная (информация — Прим.ред.)», — ответил на эти догадки спикер Кремля.

На американских выборах, которые стартовали 5 ноября, победил бывший глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп. Об его «разгромной победе» сообщили крупнейшие СМИ США, после чего результаты голосования подтвердил и сам Трамп. Потерпевшая поражение Камала Харрис выступила с непродолжительной речью практически спустя сутки после объявления итогов голосования. Она признала победу оппонента, но пообещала, что продолжит свою политическую борьбу.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Дмитрия Пескова о том, что дальнейшие отношения России и США будут зависеть от политики Вашингтона. На сегодняшний день, по словам представителя Кремля, они находятся в критически низкой точке.

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